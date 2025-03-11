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Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar
Giriş Tarihi: 11.03.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
16:44
Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar
SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki taklit ve tağşişleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, son denetimlerde tespit ettiği hileleri ve sahtekarlık yapan firmaları tek tek açıkladı. Tespit edilen hileler, 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği o sahtekar firmalar...