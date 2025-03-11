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Haberler Yaşam Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar
Giriş Tarihi: 11.03.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 16:44

Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki taklit ve tağşişleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, son denetimlerde tespit ettiği hileleri ve sahtekarlık yapan firmaları tek tek açıkladı. Tespit edilen hileler, 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği o sahtekar firmalar...

Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar

BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atabilecek tüm risklerle mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdaların ifşa edildiği listeyi güncelledi. Milyonların sağlığını tehlikeye atarak gıdadan daha fazla kar elde etmek için ürünlerine hile karıştıran markaların ifşası Bakanlık tarafından internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar

Özellikle zeytinyağı, kırmızı et, baharat gibi ürünler listede yerini sürekli olarak alıyor. Bugün Bakanlık tarafından yayımlanan listede ise 9 adet zeytinyağı ürünü listeye girdi. Tohum yağlarının karıştırıldığının tespiti yapılan ürünlerin bir tanesinde pirina yağının ve daha düşük kaliteli zeytinyağının karıştırıldığı tespit edildi.

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Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar

TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ

Bursa'da üretilen Kütahya Hekimoğlu'na ait tereyağında ise süt yağı karici yağ tespit edildi. Manyas Mim Süt'e ait olan tereyağında ise bitkisel yağ tespit edildi.

Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar

Bakanlığın listesine salam ve sucuk da girdi. Listeye giren sucuklardan kanatlı et, mekanik ayrılmış et tespit edildi.

KEÇİ PEYNİRİNDE KEÇİ SÜTÜ YOK

Balıkesir'de bulunan Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisine ait olan Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürünü oldu. Markanın ürününde 'Keçi sütü' bulunduğu iddia edilirken Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde üründe keçi sütü ve koyun sütünün tespit edilemediği ifade edildi.

Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar

TANTUNİDEN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

Tantunisi ile meşhur Mersin'de Erdemli Göksel Yemekçilik Tekstil firmasına ait olan pişmiş kırmızı et tantunide de at ve eşek eti tespit edildi. Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer aldı.