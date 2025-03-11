Listede yok yok: Salam, sucuk, zeytinyağı… Bakanlık gıda teröristlerini tek tek ifşa etti: At ve eşek eti bile kullanmışlar

Özellikle zeytinyağı, kırmızı et, baharat gibi ürünler listede yerini sürekli olarak alıyor. Bugün Bakanlık tarafından yayımlanan listede ise 9 adet zeytinyağı ürünü listeye girdi. Tohum yağlarının karıştırıldığının tespiti yapılan ürünlerin bir tanesinde pirina yağının ve daha düşük kaliteli zeytinyağının karıştırıldığı tespit edildi.