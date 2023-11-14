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Giriş Tarihi: 14.11.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 06:05

LOKMA TARİFİ | MasterChef lokma tarifi nasıl yapılır, malzeme listesinde nerler var?

Lokma tarifi, MasterChef 2023 All Star kaptanlar düellosunda gündeme geldi. Tarifi merak edenler yoğun olarak lokma tarifi nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? sorularına cevap arıyor. İşte lokma tarifi ve malzeme detayları.

LOKMA TARİFİ | MasterChef lokma tarifi nasıl yapılır, malzeme listesinde nerler var?

Lokma tarifi merak edilerek, lokma tarifi nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.

LOKMA TARİFİ

Lokma tarifi ve malzemeleri şöyle;

LOKMA TARİFİ | MasterChef lokma tarifi nasıl yapılır, malzeme listesinde nerler var?

LOKMA MALZEMELERİ

  • Yarım çorba kaşığı kuru maya
  • 2 su bardağı ılık su
  • Bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker
  • 4 su bardağı un
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
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LOKMA TARİFİ | MasterChef lokma tarifi nasıl yapılır, malzeme listesinde nerler var?
  • Kızartmak için:
  • Sıvı yağ
  • Şerbeti için:
  • 4 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu
LOKMA TARİFİ | MasterChef lokma tarifi nasıl yapılır, malzeme listesinde nerler var?

LOKMA YAPILIŞI

Öncelikle şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ilave edin ve 1-2 taşım daha kaynatıp, ocağın altını kapatın.

LOKMA TARİFİ | MasterChef lokma tarifi nasıl yapılır, malzeme listesinde nerler var?

Şerbeti soğuması için bir kenara alın. Hamur için, kuru mayayı yarım su bardağı ılık suyun içinde toz şekerle birlikte eritin. 10 dakika mayalanmaya bırakın.

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