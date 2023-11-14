LOKMA TARİFİ | MasterChef lokma tarifi nasıl yapılır, malzeme listesinde nerler var?

Lokma tarifi merak edilerek, lokma tarifi nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor. LOKMA TARİFİ Lokma tarifi ve malzemeleri şöyle; LOKMA MALZEMELERİ Yarım çorba kaşığı kuru maya 2 su bardağı ılık su Bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker 4 su bardağı un 2 çay kaşığı tuz 1 adet yumurta Kızartmak için: Sıvı yağ Şerbeti için: 4 su bardağı toz şeker 4 su bardağı su Yarım limonun suyu LOKMA YAPILIŞI Öncelikle şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ilave edin ve 1-2 taşım daha kaynatıp, ocağın altını kapatın. Şerbeti soğuması için bir kenara alın. Hamur için, kuru mayayı yarım su bardağı ılık suyun içinde toz şekerle birlikte eritin. 10 dakika mayalanmaya bırakın. Unu derin bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayalanmış suyu, tuzu, yumurtayı ve kalan bir buçuk su bardağı ılık suyu ekleyip, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve mayalanması için yarım saat dinlendirin. Dinlenmiş hamurdan çay kaşığı yardımıyla parçalar koparıp, kızdırılmış sıvı yağa atın ve hafif pembeleşene kadar kızartın. Kızaran lokmaları soğuk şerbetin içine alın ve şerbeti çekmesi için 1-2 dakika bekletin. Bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkarın.