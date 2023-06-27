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Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
07:27
Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı
Avukat Fatih Uzun, Manisa'dan İstanbul'a ailesiyle birlikte otomobiliyle dönerken trafikte birbirleriyle sürtüşen iki aracın tehlikeli hareketlerinden kaçmak için şerit değiştirdi. Bu sırada 8,5 milyonluk lüks Maserati aracı kullanan polis memuru Uzun'un aracını sıkıştırıp hakaretlerde bulunduktan sonra önünde fren yapıp durdurdu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen sürücü polis, omuzlarından tutarak tekme atıp avukat Uzun'un bacağını iki yerden kırdı.