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Haberler Yaşam Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:27

Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı

Avukat Fatih Uzun, Manisa'dan İstanbul'a ailesiyle birlikte otomobiliyle dönerken trafikte birbirleriyle sürtüşen iki aracın tehlikeli hareketlerinden kaçmak için şerit değiştirdi. Bu sırada 8,5 milyonluk lüks Maserati aracı kullanan polis memuru Uzun'un aracını sıkıştırıp hakaretlerde bulunduktan sonra önünde fren yapıp durdurdu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen sürücü polis, omuzlarından tutarak tekme atıp avukat Uzun'un bacağını iki yerden kırdı.

Halit TURAN
Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı

Avukat Fatih Uzun ailesi ile birlikte 22 Nisan'da Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken birbirini sollayan Maserati marka araç ile beyaz Ford Focus marka aracın tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi. Lüks Maserati araç sürücüsü olan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kendisini sollayan Fatih Uzun'un aracını sıkıştırarak taciz etmeye başladı.

Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı

Uzun'a küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen polis memuru, trafikte adeta terör estirdi. Seyir halindeyken Uzun'un aracının önüne geçip fren yapan polis memuru, daha sonra Uzun'un aracını durdurdu. Fatih Uzun'un yanına gelen polis avukata saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağı iki yerden kırılan avukat geçirdiği ameliyatlar sonucunda 10 gün hastanede tedavi gördü.

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Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı

"TEDAVİM 20 HAFTA SÜRECEK"
Yaşadığı dehşeti anlatan Avukat Fatih Uzun, "Maserati markalı aracı kullanan şoför bilinçli bir şekilde frene basıp tacizde bulunuyordu. Camını açıp ağır bir şekilde hakarette bulundu ve aracımı sağa çekmemi istedi. Kendisi hiçbir şekilde konuşmadan üzerime gelerek yumruk attı ve omuzlarıma basarak ayağımın içine tekme atarak ayağımı iki ayrı yerden kırdı.

Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı

Yerde yığılıp kaldım ve bağırmamla eşim araçtan indi ve eşimin yardımıyla aracıma binebildim daha sonra emniyete durumu ilettim. Olay nedeniyle 10 gün hastanede kaldığını, ciddi bir ameliyat geçirdim. Tedavim 20 hafta sürecek. Yaşanan bu olayda araç içerisinde 5 ve 9 yaşında kızlarım vardı. Çocuklarım benim sakat kalacağımdan korkuyorlar" dedi.

Lüks araçlı polis dehşet saçtı! Suç dosyası kabarık çıktı

9 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA İDDİANAME DÜZENLENDİ
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi.

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