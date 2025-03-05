Haberler
Yaşam
Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:40
Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!
İstanbul'da Selman Güngör yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak gişelere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle Selman Güngör ve doktor eşi Yonca Haymana Güngör hayatını kaybederken, yeni doğan 5 günlük kızları ise ağır yaralandı. Talihsiz yavrunun hayati tehlikesi devam ederken Selman Güngör ve eşi son yolculuğuna uğurlandı.