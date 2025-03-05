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Haberler Yaşam Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:40

Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!

İstanbul'da Selman Güngör yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak gişelere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle Selman Güngör ve doktor eşi Yonca Haymana Güngör hayatını kaybederken, yeni doğan 5 günlük kızları ise ağır yaralandı. Talihsiz yavrunun hayati tehlikesi devam ederken Selman Güngör ve eşi son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine giden Selman Güngör yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı.

Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken Selman Güngör olay yerinde, doktor eşi Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!

Güngör çiftinin kazada ağır yaralanan 5 günlük Su Güngör isimli kız bebeklerinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör ile mühendis olan eşi Selman Güngör, Düzce Merkez Büyük Camii'nde ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü'nde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Lüks otomobil bariyerlere ok gibi saplanmıştı: Doğumdan sonra eve dönen Güngör çifti toprağa verildi!

EVE DÖNÜYORLARDI

Yonca Haymana Güngör'ün 6 gün önce İstanbul'da doğum yaptığı, eşi ve bebeğiyle birlikte Düzce'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.