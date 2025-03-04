Haberler
Yaşam
Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…
Giriş Tarihi: 04.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
21:31
Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan 33 yaşındaki Selman Güngör idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerler adeta ok gibi saplandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan çiftin 5 günlük kızlarının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.