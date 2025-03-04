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Haberler Yaşam Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…
Giriş Tarihi: 04.03.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 21:31

Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan 33 yaşındaki Selman Güngör idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerler adeta ok gibi saplandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan çiftin 5 günlük kızlarının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör (33) idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…

Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…

Hayatını kaybeden çiftin 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Lüks otomobil gişelere ok gibi saplandı! Karı, koca hayatını kaybetti: 5 günlük bebek ağır yaralı…

DOKTORMUŞ

Öte yandan, hayatını kaybeden Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.