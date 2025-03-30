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Lüks sitede kurye skandalı! Teslimatı verdi kamera olmadığını düşünüp öyle şeyler yaptı ki...
Giriş Tarihi: 30.03.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
08:44
Lüks sitede kurye skandalı! Teslimatı verdi kamera olmadığını düşünüp öyle şeyler yaptı ki...
İstanbul'un gözde semtlerinden birindeki lüks bir sitede yaşanan olay hem site sakinlerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kurye olarak çalışan bir kişi, teslimat sonrası site asansörüne öyle bir şey yaptı ki olay sonrası kameralardan izleyen site sakinleri şaştı kaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.