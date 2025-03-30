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Giriş Tarihi: 30.03.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 08:44

Lüks sitede kurye skandalı! Teslimatı verdi kamera olmadığını düşünüp öyle şeyler yaptı ki...

İstanbul'un gözde semtlerinden birindeki lüks bir sitede yaşanan olay hem site sakinlerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kurye olarak çalışan bir kişi, teslimat sonrası site asansörüne öyle bir şey yaptı ki olay sonrası kameralardan izleyen site sakinleri şaştı kaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ATAKAN IRMAK
Lüks sitede kurye skandalı! Teslimatı verdi kamera olmadığını düşünüp öyle şeyler yaptı ki...

İstanbul'un gözde semtlerinden birinde yer alan lüks bir sitede yaşanan olay, hem site sakinlerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Şişli'de bulunan lüks rezidansta yaşandı. Siteye giren kurye, siparişi müşteriye teslim ettikten sonra binadan ayrılmak üzere asansöre yöneldi.

Lüks sitede kurye skandalı! Teslimatı verdi kamera olmadığını düşünüp öyle şeyler yaptı ki...

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre kurye, asansör içerisinde yalnız olduğu anda pantolonunun fermuarını açarak yere idrarını yaptı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kurye, çevrede kamera olduğunu fark etmeyince davranışını hiçbir çekince göstermeden gerçekleştirdi.

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Lüks sitede kurye skandalı! Teslimatı verdi kamera olmadığını düşünüp öyle şeyler yaptı ki...

SİTE SAKİNLERİ KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜDEN ŞÜPHELENDİ

Asansörü kullanmak isteyen site sakinleri, yerdeki sıvı ve kötü kokuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen yönetim, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, siparişi teslim eden kuryenin asansöre yaptığı uygunsuz hareket açıkça görülüyordu.

Lüks sitede kurye skandalı! Teslimatı verdi kamera olmadığını düşünüp öyle şeyler yaptı ki...

SİTE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından site yönetimi durumu ilgili güvenlik birimlerine bildirdi. Asansör derhal dezenfekte edildi, ilgili saatlerdeki tüm kamera kayıtları yedeklenerek şikâyet dosyasına eklendi.

Lüks sitede kurye skandalı! Teslimatı verdi kamera olmadığını düşünüp öyle şeyler yaptı ki...

Site sakinleri ise bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha sıkı güvenlik önlemleri talep etti.