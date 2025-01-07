Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi

Maaş farkları ne zaman yatacak sorusu maaş ödeme günleriyle birlikte gündemde. Yüzde 11,54 oranında zam alan memurların 15 Ocak itibarıyla işleyecek zamlı maaşları ile birlikte maaş farkı ödeme tarihleri de araştırılıyor. İşte memur emeklisi ve memur maaş farklarına dair merak edilenler...