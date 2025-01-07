Haberler
Yaşam
Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:07
Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi
Geçtiğimiz günlerde belli olan emekli ve memur zammı ardından ilk zamlı maaşların alınması bekleniyor. Maaşlarını ay ortasında alan memur ve memur emeklisi için oluşan 14 günlük maaş farkı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Öte yandan zamlı memur maaşı ödeme günleri de öğretmen, hemşire, doktor, polis gibi meslek gruplarının gündeminde. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında ödenecek?