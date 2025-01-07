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Haberler Yaşam Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:07

Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi

Geçtiğimiz günlerde belli olan emekli ve memur zammı ardından ilk zamlı maaşların alınması bekleniyor. Maaşlarını ay ortasında alan memur ve memur emeklisi için oluşan 14 günlük maaş farkı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Öte yandan zamlı memur maaşı ödeme günleri de öğretmen, hemşire, doktor, polis gibi meslek gruplarının gündeminde. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında ödenecek?

Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi

Maaş farkları ne zaman yatacak sorusu maaş ödeme günleriyle birlikte gündemde. Yüzde 11,54 oranında zam alan memurların 15 Ocak itibarıyla işleyecek zamlı maaşları ile birlikte maaş farkı ödeme tarihleri de araştırılıyor. İşte memur emeklisi ve memur maaş farklarına dair merak edilenler...

Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından 3 Ocak günü açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun zam oranı ortaya çıktı.

6 aylık oranla emekli zammı %15,75 olurken memur zammı %11,54 oldu.

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Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'i itibarıyla ödenmeye başlıyor.

Zamlı rakamlar bu ay itibarıyla geçerli olacak.

Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasını kapsayan yeni maaşta ocak ayının başında kalan 14 günlük fark için ödeme alınması bekleniyor.

Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi
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