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Giriş Tarihi: 06.07.2011 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:11

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Köpeği ile loca kapattı

Sevgilisi Tugay Gökkaya ile birlikte 15 gündür Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz gün sezonun ilk locasını kapattı. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum tatillerinde loca kapatarak dikkat çeken Yalçın, önceki gün Türkbükü'nde yeni açılan "Locall" isimli beach'te sevgilisi Tugay Gökkaya ve Alman kurdu "Kobra" adlı köpeği ile locada otururken objektiflere yansıdı. Oldukça keyifli olduğu gözlenen Yalçın, bütün gün köpeği ve sevgilisiyle vakit geçirdi. "Locall beach"te loca kapatmanın bedelinin bin dolar olduğu belirtildi.

Magazin gündeminden başlıklar

'Bavulumu bulun' feryadı

Almanya'ya konser vermek için giden Banu Alkan'ın, kaldığı otelde eşyaları kayboldu. Frankfurt kentinde kaldığı otelden konser vereceği Stuttgart kentine geçmek isteyen ve resepsiyon görevlilerine odasında bulunan bavulunun depoya kaldırılmasını söyleyen Alkan, "Odada bavul bulunamadı" cevabını alınca şoke oldu. Frankfurt'un 5 yıldızlı Frankfurter Hof Oteli'nde kalan Alkan, içinde kostümlerinin olduğu bavulun kaybolması üzerine polis çağırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, otelin olayı kabullenmemesi üzerine Alkan, avukata başvurdu. Alkan'ın video görüntülerinin incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi. Olayın ardından Banu Alkan'ın Berlin'de bulunan kardeşinin yanına gittiği belirtildi.

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Magazin gündeminden başlıklar

Noterden sonra soluğu denizde aldılar

Yaklaşık bir ay önce tanışıp, geçtiğimiz hafta ani bir kararla Bodrum'da evlenen Ayşe Özyılmazel ve Ali Taran çifti, balayı günlerini dolu dolu geçiriyor...

ALİ TARAN VE AYŞE ÖZYILMAZEL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

Kim ne derse desin!
 
Ünlü çift, önceki gün Bodrum 6. Noteri'ne giderek Taran'ın evlilik hediyesi olarak satın aldığı 2011 model Range Rover marka cipi, Ayşe Özyılmazel'in üzerine geçirdi. Noter çıkışı konuşan Ali Taran, "Cipin gerekli işlemlerini tamamladık. Artık evlendik, bundan sonra kim ne derse desin hiçbir önemi yok" dedi. Mutlu çift, sonrasında soluğu Beyaz Beach'de aldı.

Magazin gündeminden başlıklar

"Amca rahatsız mı oldun?"

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesine gelen sanatçı Demet Akalın izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Akalın, Akşehir Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı konserde, söylediği şarkılarla ve danslarıyla Akşehirliler'i coşturdu. Konser sırasında, Akşehir Kaymakamı Ahmet Katırcı'nın kulaklarını kapattığını gören Akalın, ''Amca bir saattir sana bakıyorum. Ellerini kulaklarına tıkamışsın. Rahatsız mı oldunuz? Böyle yapmanız benim konsantremi bozuyor. Allah'tan arka tarafta gençler var. Onlar eğleniyor'' dedi.

Bunun üzerine Kaymakam Katırcı, tepki vermeden sessizce konser alanından ayrıldı. Katırcı'nın ardından diğer protokol üyeleri de konser alanını terk etti. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Kaymakam Ahmet Katırcı'nın, başı ağrıdığı için konser sırasında yüksek sesten rahatsız olduğu öğrenildi.

Magazin gündeminden başlıklar

Elton John evde beni bekliyor!

Şovmen Mehmet Ali Erbil; önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Richard Gere fotoğraflı bir tişört giyen Erbil; "Artık zenginlerle evlenmek istiyormuşsunuz, doğru mu?" sorusuna "Benim aldığım kadınların gönülleri zengindi. Nafakalarımla çocuklarım zengin oldu" dedi. Erbil; "Elton John bende kalıyor. Eve geçiyorum" diyerek herkesi güldürdü.

MEHMET ALİ ERBİL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

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