Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı

AYHAN AKMAN İNŞAATINA PARA İSTEMİŞ

Erzan mektubunda, "Arda Turan'ın çok yüklü söylediği gibi nakidi yoktu. Mert Çetin ev almak için herkesi yönlendirmeye çalışıyor, arıyordu. Ayhan Akman, Zekeriyaköy'deki inşaat projesine benden almak istediği faizler ile başlamak istiyordu. Bu kişilerin mal varlıkları çok fazlaydı ancak nakit sıkışıklıkları ya da yaşamak istedikleri, yaşadıkları hayat standardını arttıracak gelirler yoktu. Bunu benden talep ediyorlardı" dedi.



ARDA ACELE EDİYOR...BASKI YAPIYOR... KENDİSİ DE TELAŞLANIYORDU

Mektubunda, o dönem Arda Turan'ın İspanya'da vergi sıkıntıları yüzünden acil yüklü paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Erzan, "Çok pahalı bir araç almış, ödemesini yapmak istiyor, ev pazarlıkları yapıp, sözler verdiğini sonradan öğreniyordum. Anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde bir o kadar daha hemen istiyor, acele ediyor, bunun için baskı yapıyor, kendisi de telaşlanıyordu" ifadelerini kullandı.



SELÇUK SEMİH'İ ARAYINCA İKNA OLDU

Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan'ın bankadaki odasına gelerek yanında Semih Kaya'yı aradığı, Semih Kaya'nın fazlasıyla gelir elde ettiğini öğrendikten sonra kendisine para verdiğini aktardı. Arda Turan'ın kardeşi ile yaptığımız sohbetlerde bana söylediği ağabeyinin nakit konusunda davranışlarının yanlış olduğu, bugüne kadar yanlış yatırımlar yaptığı, bu nedenle ödeme yapmalarının gerekli olduğuydu.

