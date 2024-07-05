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Haberler Yaşam Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı
Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 07:36

Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı

Dilan Polat'la aynı koğuşta kalmaya başlayan Seçil Erzan'ın, yargılandığı mahkemeye 109 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. "Yazım çirkin özür dilerim. Ellerim titriyor" diyerek mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep eden Erzan mektubunda, "Kendimi para diye çıldıran insanların arasında buldum. O güne kadar yapmadığım şeyleri yaptım. Benden para alan kişiler, 'Seçil'i görünce gözümüzün önüne dolar' geliyor diye espri yapıyorlardı. Para, değil bankaya, Trakya'dan İstanbul'a dahi gelmiyor. Kendi aralarında dönüyordu" ifadeleri yer aldı. Yazdığı mektupta kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini dile getiren Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar bir mağduriyetinin bulunduğunu aktardı. Erzan ayrıca, eski futbolcu Burak Yılmaz'ın da fona para aktaran Semih Kaya'nın kazancını duyunca, 'Semih'in neden futbolu bıraktığını anladım' diyerek para yatırmak istediğini ancak güvenemediğini de ekledi.

Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı

'Özel fon' adı altında aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan ile diğer 6 sanığın yargılanması İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. "Kara para aklama" ve 6 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat'la aynı koğuşta kalmaya başlayan Seçil Erzan'ın yargılamanın yapıldığı mahkemeye 109 sayfalık mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mahkeme başkanına el yazısı yazdığı mektupla içini döken Erzan, yaşadıklarını tek tek anlatarak mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep etti. Yazdığı mektupta kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini dile getiren Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar bir mağduriyetinin bulunduğunu aktardı.

Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı

YAZIM ÇİRKİN ÖZÜR DİLERİM
"Yazımın çirkin olmasından dolayı özür dilerim. Ellerimin titremesi hiç durmuyor ve buradaki olanaklar kısıtlı ve çok zor" diyen Erzan, "Bu saatten sonra benim için, yaşamamın hiçbir öneminin olmadığı, sadece annemi görebilmek için dayanmaya çalıştığım çok zor acı bir sınavla sınanıyorum. Dayanmaya çalışıyor, çırpınıyorum" ifadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ İSPAT ETMEM İÇİN YARDIM TALEP EDİYORUM
"Sizden beni bir psikolog gözü ile dinlemenizi, anlamanızı talep etmiyor böyle bir düşünce ile yazmıyorum" diyen Erzan, mahkeme başkanına, "Sadece tüm samimiyetimle özetleyerek bugüne kadar yaşanan her olayı, kişileri anlatıp, her şeyi eksiksiz bilmenizi istiyor ve gerçekleri hukuk ve adalet ile ispat edebilmem için yardım talep ediyorum" şeklinde seslendi.

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Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı

AYHAN AKMAN İNŞAATINA PARA İSTEMİŞ
Erzan mektubunda, "Arda Turan'ın çok yüklü söylediği gibi nakidi yoktu. Mert Çetin ev almak için herkesi yönlendirmeye çalışıyor, arıyordu. Ayhan Akman, Zekeriyaköy'deki inşaat projesine benden almak istediği faizler ile başlamak istiyordu. Bu kişilerin mal varlıkları çok fazlaydı ancak nakit sıkışıklıkları ya da yaşamak istedikleri, yaşadıkları hayat standardını arttıracak gelirler yoktu. Bunu benden talep ediyorlardı" dedi.

ARDA ACELE EDİYOR...BASKI YAPIYOR... KENDİSİ DE TELAŞLANIYORDU
Mektubunda, o dönem Arda Turan'ın İspanya'da vergi sıkıntıları yüzünden acil yüklü paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Erzan, "Çok pahalı bir araç almış, ödemesini yapmak istiyor, ev pazarlıkları yapıp, sözler verdiğini sonradan öğreniyordum. Anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde bir o kadar daha hemen istiyor, acele ediyor, bunun için baskı yapıyor, kendisi de telaşlanıyordu" ifadelerini kullandı.

SELÇUK SEMİH'İ ARAYINCA İKNA OLDU
Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan'ın bankadaki odasına gelerek yanında Semih Kaya'yı aradığı, Semih Kaya'nın fazlasıyla gelir elde ettiğini öğrendikten sonra kendisine para verdiğini aktardı. Arda Turan'ın kardeşi ile yaptığımız sohbetlerde bana söylediği ağabeyinin nakit konusunda davranışlarının yanlış olduğu, bugüne kadar yanlış yatırımlar yaptığı, bu nedenle ödeme yapmalarının gerekli olduğuydu.

Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı

BURAK YILMAZ UCUZ YIRTMIŞ
Futbolcuların Antalya'da teknik direktörlük kampına gittiği dönemlerde de aralarında Seçil Erzan'ın iyi para kazandırdığına dair konuşmalar geçtiğini duyduğunu söyleyen Erzan, "Semih Kaya, beni kamptan arayıp. Burak Yılmaz'ın kendisine 'Futbolu neden bıraktığını anladım' dediğini, kazandığı yüksek gelirin Seçil Erzan'dan olduğunu, Burak Yılmaz'ın da bana ödeme yapmak istediğini ama güvenemediğini, ipotek teminatı istediğini söylediğini belirtmiştir. Semih Kaya ise bu durumun duyulmasının kendisini rahatsız ettiğini, çekindiğini, telefonda bana söyledi" dedi.

"O GÜNE KADAR YAPMADIĞIM ŞEYLERİ YAPTIM"
Erzan mektubunda, bankanın Florya Şube'sinde 2021 yılı sonlarında hareketlenme başladığını aktararak, "Odama girip çıkan tefeciler, yan sokaktaki valiz ile para alıp vermeler, Haziran ayında Levent Şube'de olağandışı döviz hareketleri, hiçbir şubede bu şekilde olamazdı. Semih Kaya'nın odamdan valizler dolusu para ile girip çıkmaları. Tanın Yılmaz'ın odamda para alıp aşağıda gişede yatırması. Umut Akgöze'nin de aynı şekilde paraları alıp yatırması, odama girip çıkan değişik kişiler. Odamın kapısı kapalı olarak yaptığım sürekli görüşmeler. Müşteri ziyaretlerine çıkmayıp müşteriler iler görüşmemem. Rutin günlük işlerimi yapmadan devamlı, koşturarak şubeye girip çıkmalarım. Olağandışı benim de çok rahatsız olduğum o güne kadar hiç yapmadığım davranışlardı" dedi.

Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı

KENDİMİ PARA DİYE ÇILDIRAN İNSANLARIN ARASINDA BULDUM
Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in bankadaki odasının kapılarını kapatıp kendisine kağıt imzalattıklarını anlatan Erzan, "Kendimi para diye çıldıran insanların arasında bulmuştum. Bu insanlardan bir an önce kurtulmak istiyordum" dedi. Erzan, hiçbir zaman kimsenin mağdur olmasını istemediğini, paraların kötü niyetli kişiler tarafından kendisinden zorla alındığını vurguladı.

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