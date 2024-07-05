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Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı
Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
07:36
Mahkemeye 109 sayfalık mektup! Seçil Erzan içini döktü: Tüm yaşadıklarını bu sözlerle anlattı
Dilan Polat'la aynı koğuşta kalmaya başlayan Seçil Erzan'ın, yargılandığı mahkemeye 109 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. "Yazım çirkin özür dilerim. Ellerim titriyor" diyerek mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep eden Erzan mektubunda, "Kendimi para diye çıldıran insanların arasında buldum. O güne kadar yapmadığım şeyleri yaptım. Benden para alan kişiler, 'Seçil'i görünce gözümüzün önüne dolar' geliyor diye espri yapıyorlardı. Para, değil bankaya, Trakya'dan İstanbul'a dahi gelmiyor. Kendi aralarında dönüyordu" ifadeleri yer aldı. Yazdığı mektupta kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini dile getiren Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar bir mağduriyetinin bulunduğunu aktardı. Erzan ayrıca, eski futbolcu Burak Yılmaz'ın da fona para aktaran Semih Kaya'nın kazancını duyunca, 'Semih'in neden futbolu bıraktığını anladım' diyerek para yatırmak istediğini ancak güvenemediğini de ekledi.