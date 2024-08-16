Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
07:55
Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın biyografisi
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Resmi Gazete kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan karardan sonra Mahmut Demirtaş'ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Demirtaş, biyografisi ile gündemde. Peki; Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?