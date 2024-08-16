Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın biyografisi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı.Sırası ile Adıyaman, Adana, Mardin illerinde Vali olarak görev yapmasının ardından 09.08.2023 tarihli ve 376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bursa Valisi olarak atandı.

Mahmut DEMİRTAŞ, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.