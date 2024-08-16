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Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:55

Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın biyografisi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Resmi Gazete kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan karardan sonra Mahmut Demirtaş'ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Demirtaş, biyografisi ile gündemde. Peki; Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın biyografisi

Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın hayatı ve kariyeri atama kararı ardından gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete sayısı ardından gündeme gelen isim daha önce Bursa Valisi olarak görev yapıyordu. Peki; Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte, biyografisi...

Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın biyografisi

MAHMUT DEMİRTAŞ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI!

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Demirtaş'ın biyografisi gündem oldu.

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Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın biyografisi

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?


Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın biyografisi

1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın biyografisi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı.Sırası ile Adıyaman, Adana, Mardin illerinde Vali olarak görev yapmasının ardından 09.08.2023 tarihli ve 376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bursa Valisi olarak atandı.

Mahmut DEMİRTAŞ, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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