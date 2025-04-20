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Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:37

Malatya’da 8 aylık hamile kadının katili bakın kim çıktı! “Meğer o cani kızımın canına kıymış..."

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 8 aylık hamile Beste Kızılay (22), eşi Alican Kızılay (25) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hastanede kızını ve doğmamış torununu kaybeden baba Ahmet Fuat Özhan, "Meğer o cani kızımın canına kıymış" diyerek isyan etti.

DHA
Malatya’da 8 aylık hamile kadının katili bakın kim çıktı! Meğer o cani kızımın canına kıymış...

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 10 Nisan gecesi yaşanan dehşet verici olay, Türkiye'yi yasa boğdu. 8 aylık hamile Beste Kızılay, alkollü bir şekilde eve gelen eşi Alican Kızılay ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Alican Kızılay, evdeki tabancayla eşini başından vurdu.

Malatya’da 8 aylık hamile kadının katili bakın kim çıktı! Meğer o cani kızımın canına kıymış...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Beste KızılayMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ne Beste Kızılay ne de karnındaki bebeği kurtarılabildi. Genç kadının cenazesi, Güzelyurt Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Malatya’da 8 aylık hamile kadının katili bakın kim çıktı! Meğer o cani kızımın canına kıymış...

KATİLDEN ŞOK EDEN SAVUNMA

Hastane önünde gözaltına alınan Alican Kızılay, ilk ifadesinde cinayeti kaza süsü vermeye çalıştı. Kızılay, "Silahımı temizlerken bir anda ateş aldı, mermi eşime isabet etti" dedi. Ancak olayın görgü tanıkları ve jandarma incelemeleri, cinayetin kasıtlı olduğunu ortaya koydu. Tutuklanan Kızılay, cezaevine gönderildi.

Malatya’da 8 aylık hamile kadının katili bakın kim çıktı! Meğer o cani kızımın canına kıymış...

BABA ÖZHAN: "KIZIMI VE TORUNUMU BENDEN ALDI"
Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Kızım 9 Nisan'da doktordaydı, torunumun doğumuna az kalmıştı. Ertesi gün bu felaket yaşandı. Hastaneye gittiğimde olayı bilmiyordum, o caniyi teselli ettim. Meğer kızımın katili oymuş." Özhan, adalet arayışını sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı: "Bir baba olarak yandım. O caniye hakkımı helal etmiyorum. En ağır cezayı alması için mücadele edeceğim. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Başka anneler, babalar bu acıyı yaşamasın."