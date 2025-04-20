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Malatya’da 8 aylık hamile kadının katili bakın kim çıktı! “Meğer o cani kızımın canına kıymış..."
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
10:37
Malatya’da 8 aylık hamile kadının katili bakın kim çıktı! “Meğer o cani kızımın canına kıymış..."
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 8 aylık hamile Beste Kızılay (22), eşi Alican Kızılay (25) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hastanede kızını ve doğmamış torununu kaybeden baba Ahmet Fuat Özhan, "Meğer o cani kızımın canına kıymış" diyerek isyan etti.