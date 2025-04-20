Malatya’da 8 aylık hamile kadının katili bakın kim çıktı! “Meğer o cani kızımın canına kıymış..."

BABA ÖZHAN: "KIZIMI VE TORUNUMU BENDEN ALDI"

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Kızım 9 Nisan'da doktordaydı, torunumun doğumuna az kalmıştı. Ertesi gün bu felaket yaşandı. Hastaneye gittiğimde olayı bilmiyordum, o caniyi teselli ettim. Meğer kızımın katili oymuş." Özhan, adalet arayışını sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı: "Bir baba olarak yandım. O caniye hakkımı helal etmiyorum. En ağır cezayı alması için mücadele edeceğim. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Başka anneler, babalar bu acıyı yaşamasın."

