Haberler Yaşam Malatya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Malatya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 12:44

Malatya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Yarın Malatya’da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji art arda hava durumu ve kar yağışı uyarısını yaptı. Hafta sonu itibariyle Malatya'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor. 6 Şubat Pazartesi okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler ''Malatya'da okullar tatil mi, yarın Malatya'da okul var mı, 6 Şubat Pazartesi Malatya'da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Malatya'da okul tatili konusunda bir açıklama bulunmuyor. Malatya'da okulların tatil olması durumunda bu konuyla ilgili detaylar haberimizde olacaktır. İşte MGM Malatya hava durumu raporu