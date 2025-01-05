Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Malatya’da şüpheli ölüm: 63 yaşındaki adam araç içinde bulundu!
Giriş Tarihi: 05.01.2025 22:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 23:22

Malatya’da şüpheli ölüm: 63 yaşındaki adam araç içinde bulundu!

Malatya'da kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam aracının içinde ölü olarak bulundu.

Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da şüpheli ölüm: 63 yaşındaki adam araç içinde bulundu!

Sır olay, Malatya'da meydana geldi. İddiaya göre, 63 yaşındaki Atilla U.'ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurunda bulunmak üzere polis merkezine giderken şahsın aracının İsmet Paşa Caddesi girişinde park halinde olduğunu fark etti.

Malatya’da şüpheli ölüm: 63 yaşındaki adam araç içinde bulundu!

Atilla U.'nun sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde oturduğunu gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da şüpheli ölüm: 63 yaşındaki adam araç içinde bulundu!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Malatya’da şüpheli ölüm: 63 yaşındaki adam araç içinde bulundu!

Atilla U.'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya’da şüpheli ölüm: 63 yaşındaki adam araç içinde bulundu!

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA