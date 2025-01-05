Malatya’da şüpheli ölüm: 63 yaşındaki adam araç içinde bulundu!

Sır olay, Malatya'da meydana geldi. İddiaya göre, 63 yaşındaki Atilla U.'ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurunda bulunmak üzere polis merkezine giderken şahsın aracının İsmet Paşa Caddesi girişinde park halinde olduğunu fark etti.