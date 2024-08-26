Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
07:59
Malazgirt Zaferi mesajları 2024 | Resimli, yazılı, anlamlı, en güzel 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve sözler
Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü geldi çattı. Bugünün anlam ve önemine ithafen anlamlı, yeni, resimli, kısa ve uzun Malazgirt Zaferi mesajları paylaşılıyor. Anadolu'nun kapılarını Türklere açıldığı kutlu zafer bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. En güzel resimli Malazgirt Zaferi kutlama mesajları ve sözleri sizin için bir araya getirdik. İşte, Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve Sultan Alparslan sözleri...