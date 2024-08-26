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Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 07:59

Malazgirt Zaferi mesajları 2024 | Resimli, yazılı, anlamlı, en güzel 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve sözler

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü geldi çattı. Bugünün anlam ve önemine ithafen anlamlı, yeni, resimli, kısa ve uzun Malazgirt Zaferi mesajları paylaşılıyor. Anadolu'nun kapılarını Türklere açıldığı kutlu zafer bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. En güzel resimli Malazgirt Zaferi kutlama mesajları ve sözleri sizin için bir araya getirdik. İşte, Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve Sultan Alparslan sözleri...

Malazgirt Zaferi mesajları 2024 | Resimli, yazılı, anlamlı, en güzel 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve sözler

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü, büyük bir coşku ve gurur içinde anılıyor. Atalarımızın destansı mücadelesini ve büyük zaferini anmak isteyen vatandaşlar Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve Sultan Alparslan sözleri ile bu güne özel paylaşımlar yapıyor. İşte en güzel Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri...

Malazgirt Zaferi mesajları 2024 | Resimli, yazılı, anlamlı, en güzel 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve sözler

EN GÜZEL MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI

Bu zafer, zaferler zaferidir. Bu zafer Türk'e 2. anayurdu Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış, geleceğini tayin etmiştir. Türkiye'nin kurulmasını sağlayarak, tüm dünya tarihini kökten değiştirmiştir. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Malazgirt, sadece bir zafer değildir. Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacağı bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı kutlu olsun.

Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 952. yılını kutlarım

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Malazgirt Zaferi mesajları 2024 | Resimli, yazılı, anlamlı, en güzel 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve sözler

Malazgirt Zaferimizin 952. yılı kutlu olsun. Köklerimize sarıldıkça bizi kimse yıkamayacak. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Altaylardan çıkıp geldim, Malazgirt'te ne canlar verdim, Koskoca bir orduyu yendim, Türkoğlu Türküm ben... Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Malazgirt Zaferi mesajları 2024 | Resimli, yazılı, anlamlı, en güzel 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve sözler

Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 950. yılını kutlarım.

Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum.

Malazgirt Zaferi mesajları 2024 | Resimli, yazılı, anlamlı, en güzel 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve sözler

SULTAN ALPARSLAN SÖZLERİ

Ey Askerler! Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Allahım! İslâmın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!

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