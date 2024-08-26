Malazgirt Zaferi mesajları 2024 | Resimli, yazılı, anlamlı, en güzel 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve sözler

EN GÜZEL MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI

Bu zafer, zaferler zaferidir. Bu zafer Türk'e 2. anayurdu Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış, geleceğini tayin etmiştir. Türkiye'nin kurulmasını sağlayarak, tüm dünya tarihini kökten değiştirmiştir. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Malazgirt, sadece bir zafer değildir. Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacağı bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı kutlu olsun.

Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 952. yılını kutlarım