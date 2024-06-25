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MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:27
MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?
25 Haziran 2024 tarihli son depremler listesinde son dakika Manisa bir deprem haberi eklendi. Özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Manisa depreminin ayrıntıları!