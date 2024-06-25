MANİSA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 25 Haziran 2024 Salı gece saatlerinde bir yeni deprem haberi de Manisa'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Manisa'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?