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Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 06:27

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?

25 Haziran 2024 tarihli son depremler listesinde son dakika Manisa bir deprem haberi eklendi. Özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Manisa depreminin ayrıntıları!

MANİSA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 25 Haziran 2024 Salı gece saatlerinde bir yeni deprem haberi de Manisa'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Manisa'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

MANİSA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?

SON DAKİKA: MANİSA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Manisa'da deprem meydana geldi. 24 Haziran günü saat 01.36'da gerçekleşen sarsıntı yerin 10.24 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 4.8 büyüklüğündeydi. İşte, ayrıntılar...

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MANİSA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?

AFAD AÇIKLADI!

Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Soma (Manisa)
Tarih:2024-06-25
Saat:01:36:43 TSİ
Enlem:39.3 N
Boylam:27.53361 E
Derinlik:10.24 km

MANİSA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ!

Afad tarafından açıklanan verilere göre Manisa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin İzmir'den de hissedildiği sosyal medya mecralarında paylaşıldı.

MANİSA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad açıkladı: Manisa depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç,hangi illerden hissedildi?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA