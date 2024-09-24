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Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:30

Manisa’da koca vahşeti: Gökhan Eller eşi Selda Eller’i boğarak katletti!

Manisa'da Gökhan Eller, boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak katletti. Ardından polise giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti.

ERTAN GÜRCANER
Manisa’da koca vahşeti: Gökhan Eller eşi Selda Eller’i boğarak katletti!

Korkunç olayın adresi Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ydi. Dün saat 18.30 sıralarında bir sitede bulunan apartmanın giriş katındaki dairede yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde işe başladığı öğrenilen Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

Manisa’da koca vahşeti: Gökhan Eller eşi Selda Eller’i boğarak katletti!

Mahkemeden tarih beklenirken, iddiaya göre Selda Eller eşi Gökhan Eller'i arayarak, bugün eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Eve giden Gökhan Eller, burada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrenince tartışma çıktı.

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Manisa’da koca vahşeti: Gökhan Eller eşi Selda Eller’i boğarak katletti!

TARTIŞMA ÇIKTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i elleriyle boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu.

Manisa’da koca vahşeti: Gökhan Eller eşi Selda Eller’i boğarak katletti!

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selda Eller'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılığın incelemesi ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Manisa’da koca vahşeti: Gökhan Eller eşi Selda Eller’i boğarak katletti!

Gökhan Eller polisteki ifadesinde, Selda Eller'in kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve bunun üzerine çıkan kavgada eşini boğduğunu söyledi.

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