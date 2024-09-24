Manisa’da koca vahşeti: Gökhan Eller eşi Selda Eller’i boğarak katletti!

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selda Eller'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılığın incelemesi ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.