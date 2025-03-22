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Manzara izlerken 15 metreden aşağıya uçtu! Film gibi kurtarma operasyonu...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
16:04
Manzara izlerken 15 metreden aşağıya uçtu! Film gibi kurtarma operasyonu...
Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Düden Şelalesi yakınlarında manzara izlemek isteyen bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten sarp alanda bulunan çalılıkların arasına düştü. Çığlıklarla yardım isteyen adam, itfaiye ve AFAD ekiplerinin zorlu bir operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.