Manzara izlerken 15 metreden aşağıya uçtu! Film gibi kurtarma operasyonu...

Kurtarma anları, şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi, vatandaşlar alkışlarla kurtarma ekiplerine destek verdi. Kurtarıldıktan sonra acı içinde olduğu gözlenen Güven, sağlık görevlilerine sürekli olarak canının yandığını ifade etti.