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Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
17:38
Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!
Mardin'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle Pulat ve Seyfettinoğlu aileleri arasında çıkan husumette Devran Pulat 7 yaşındaki kızının da bulunduğu araçta 4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. Olayı gören Pulat'ın eşi elindeki silahla eşini korumak için havaya ateş etmeye başlayınca başka bir otomobilden de ateş edilmesi sonucu çatışma yaşandı. 6 merminin hedefi olan Pulat hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.