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Haberler Yaşam Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 17:38

Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Mardin'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle Pulat ve Seyfettinoğlu aileleri arasında çıkan husumette Devran Pulat 7 yaşındaki kızının da bulunduğu araçta 4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. Olayı gören Pulat'ın eşi elindeki silahla eşini korumak için havaya ateş etmeye başlayınca başka bir otomobilden de ateş edilmesi sonucu çatışma yaşandı. 6 merminin hedefi olan Pulat hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Korkunç olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Pulat ve Seyfettinoğlu aileleri arasında husumet oluştu.

Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Devran Pulat, 4 Kasım 2024'te, eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu aracına doğru ilerlerken 1 kişinin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı.

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Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Yere düşen Pulat'a bu kez farklı noktalardan gelen 3 kişi sopalarla vurmaya başladı.

Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

ÇATIŞMA YAŞANDI

Olayı gören araçtaki eşi, Devran Pulat'ı kurtarmak için dışarı çıkarak elindeki tabancayla şüphelilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada 7 yaşındaki kızları araçtan inip kadının yanına geldi.

Mardin’de arazi anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Çevreden bir kişi kadının elindeki silahı alarak, havaya ateş etmeye başladı. Şüpheliler dağılırken, bu kez Pulat'ın yanına yaklaşan bir otomobilden ateş edilmeye başlandı.