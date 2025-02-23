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Haberler Yaşam Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:38

Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 'kız isteme' meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Abdulbaki Öncel ile oğlu Özcan ve yeğeni Abdulkadir Öncel, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınırken, hayatını kaybedenler toprağa verildi.

DHA
Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!

Kan donduran olay, dün akşam Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Öncel ve Erboğa aileleri arasında 'kız isteme' meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!

Yaralılardan Abdulbaki Öncel ile oğlu Özcan ve yeğeni Abdulkadir Öncel, kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!

Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edilen cenazeler, bugün akşam saatlerinde Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!

Kentteki hastanelerde tedavileri süren 7 kişiden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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