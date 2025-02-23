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Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
21:38
Mardin’de ‘kız isteme’ kavgası kanlı bitmişti: 3 kişi toprağa verildi!
Mardin'in Artuklu ilçesinde, 'kız isteme' meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Abdulbaki Öncel ile oğlu Özcan ve yeğeni Abdulkadir Öncel, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınırken, hayatını kaybedenler toprağa verildi.