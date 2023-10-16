Haberler Yaşam Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!

Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:57

Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!

Skandal olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Bir evde, 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yapıldı. O anlarda çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.