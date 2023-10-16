Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:57

Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!

Skandal olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Bir evde, 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yapıldı. O anlarda çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Nezir GÜNEŞ
Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!

Mardin'de 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni yapıldı... Skandal olaya tepki yağdı.

Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.

Mardin'de skandal olay! 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni yaptılar! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!

Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.

Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA