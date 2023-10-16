Mardin’de skandal: 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan töreni yaptılar!

Mardin'de 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni yapıldı... Skandal olaya tepki yağdı. Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Mardin'de skandal olay! 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni yaptılar! | Video Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.