HaberlerYaşamMarketler saat kaçta açılıyor, bugün kaçta kapanıyor? Tam kapanmada hafta sonu/hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:47Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 16:13
Marketler saat kaçta açılıyor, bugün kaçta kapanıyor? Tam kapanmada hafta sonu/hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler kaça kadar açık?
Market çalışma saatleri, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma genelgesi yayınlanırken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konuları netlik kazandı. 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanmada, bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Düzenlemede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri için de değişiklik yapıldı. Bu noktada, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor ve kaça kadar açık sorusu öne çıkıyor. İşte, tam kapanmada hafta sonu ve hafta içi bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri