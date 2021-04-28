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Haberler Yaşam Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Tam kapanmada A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri değişti!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 06:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:23

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Tam kapanmada , , ŞOK değişti!

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeniden düzenlendi. Yayınlanan genelgeye göre vatandaşların alışverişlerini belirtilen saatler arasında tamamlaması gerekiyor. Hafta içi ve hafta sonu değişen çalışma saatleri dolasıyla kafa karışıklığı yaşayanlar , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Son olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle sabah erken saatlerde alışveriş yapmayı tercih eden vatandaşlar , , ve ŞOK market açılış kapanış saatlerini internet üzerinden araştırıyor. Buna göre; Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Market çalışma saatleri ile A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık?

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Tam kapanmada A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri değişti!

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yine milyonların gündemine geldi. Temel gıdalardan temizlik ürünlerine, giyim ve kişisel bakım malzemelerine kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan zincir marketler hafta içi ve hafta sonu belli saatler aralığında çalışıyor. Çeşitli günlerde değişikliğe gidilen saatler nedeniyle vatandaşlar marketlerin kaçta açıldığını ve kaçta kapandığını araştırıyor. Buna göre; Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Market çalışma saatleri ile , , ŞOK kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2021

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Tam kapanmada A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri değişti!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Haftanın ikinci gününde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini sorguluyor. Son gerçekleşen kabine toplantısında tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , ŞOK, ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Tam kapanmada A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri değişti!

MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Tam kapanmada A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri değişti!

29 Nisan 2021 tarihine kadar marketlerin çalışma saatleri ise şöyle;

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Tam kapanmada A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri değişti!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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