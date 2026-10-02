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Marketlerde bu yüzden çok para harcıyormuşuz! Uzmanlar açıkladı: Raflara kurulan nörolojik tuzak...
Giriş Tarihi: 02.10.2026 14:25
Marketlerde bu yüzden çok para harcıyormuşuz! Uzmanlar açıkladı: Raflara kurulan nörolojik tuzak...
Süpermarkete girdiğinizde kendi özgür iradenizle alışveriş yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Nöropazarlama uzmanları, göz takip teknolojisiyle yürüttükleri araştırmalarla büyük markaların insan beyninin zaaflarını nasıl kullandığını açıkladı. İşte reyonlardaki o gizli "altın bölge" hileleri ve tüketicileri hedef alan algı oyunları…