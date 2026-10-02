Marketlerde bu yüzden çok para harcıyormuşuz! Uzmanlar açıkladı: Raflara kurulan nörolojik tuzak...

"GÖZ HİZASI, SATIŞ HİZASIDIR"

Tamamen dik durduğumuzda gözümüzün doğrudan hizasına gelen raflar, sektörde "göz hizası, satın alma hizasıdır" (Eye Level is Buy Level) kuralıyla yönetilir. İnsan beyni doğası gereği enerji tasarrufu yapmayı sever. Efor harcamadan, göz hizasında gördüğümüz ürünleri "en popüler", "en kaliteli" veya "ulaşılması en kolay" olarak kodlar. Bu yüzden markalar en pahalı, en popüler veya kâr marjı en yüksek ürünleri tam bu raflara dizer.