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Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:46
Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler, Marmara Bölgesi'nde beklenen olası depreme çevrilmiş durumda… Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında, 3 üniversitenin yaptığı araştırmada Yenişehir-Kayapa bölgesinde bir fay zonu tespit edildiğini belirterek, "Uzunluğuna göre 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir." dedi. Şükrü Ersoy ayrıca, alüvyon alanların yapı stokları açısından çok tehlikeli olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.