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Haberler Yaşam Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:46

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler, Marmara Bölgesi'nde beklenen olası depreme çevrilmiş durumda… Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında, 3 üniversitenin yaptığı araştırmada Yenişehir-Kayapa bölgesinde bir fay zonu tespit edildiğini belirterek, "Uzunluğuna göre 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir." dedi. Şükrü Ersoy ayrıca, alüvyon alanların yapı stokları açısından çok tehlikeli olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 11 ilde büyük yıkıma yol açan, 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından gözler, beklenen Marmara depremine çevrildi.

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir canlı yayında, Marmara Bölgesi'nde yeni bir fay hattı bulunduğunu açıkladı. 3 üniversitenin yaptığı araştırmada Yenişehir-Kayapa bölgesinde bir fay zonu tespit edildiğini belirten Ersoy, "Beklenen büyük Marmara depremini etkilemez. Bursa'dan Yalova'ya kadar kısımları etkileyebilecek bir fay. Uzunluğuna göre 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir." dedi. İşte detaylar...

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Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...

"485 TANE 5.5'TEN BÜYÜK DEPREM OLUŞTURABİLECEK FAYIMIZ VAR"

Marmara Bölgesi'nin diri fay haritasını gösteren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu harita deprem oluşturabilecek fayları gösteriyor. MTA tarafından hazırlanmakta ve sürekli yenilenmektedir. Şu ana kadar bildiğimiz 485 tane beş buçuktan büyük deprem oluşturabilir fayımız vardı. Bunların üzerine sürekli ekleniyor.

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...

Türkiye'nin depremselliği artıyor. Yeni bulduğumuz faylar diri ise önemli. Şimdiye kadar Marmara Bölgesi için konuştuğumuzda İzmit Körfezi'nden gelen kuzey kol üzerinden konuştuk.

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...

Burada bildiğimiz iki önemli nokta vardı. 1912 depreminin olduğu fay şurası. Diğeri de Kocaeli depreminin olduğu fay zonuydu." ifadelerini kullandı.

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