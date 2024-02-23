Marmara Bölgesi için korkutan uyarı! Harita üzerinden gösterdi: Yeni fay hattı bulundu; 7.3 büyüklüğünde...

"485 TANE 5.5'TEN BÜYÜK DEPREM OLUŞTURABİLECEK FAYIMIZ VAR"

Marmara Bölgesi'nin diri fay haritasını gösteren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu harita deprem oluşturabilecek fayları gösteriyor. MTA tarafından hazırlanmakta ve sürekli yenilenmektedir. Şu ana kadar bildiğimiz 485 tane beş buçuktan büyük deprem oluşturabilir fayımız vardı. Bunların üzerine sürekli ekleniyor.