Haberler
Yaşam
Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
13:17
Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika Marmara Denizi deprem ile sallandı. İstanbul Büyükçekmece açıklarında kaydedilen depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu. Peki; az önce istanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?