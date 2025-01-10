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Haberler Yaşam Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:17

Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Marmara Denizi deprem ile sallandı. İstanbul Büyükçekmece açıklarında kaydedilen depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu. Peki; az önce istanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Marmara Denizi deprem ile sallandı. AFAD ile Kandilli son depremler listesine kaydedilen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Marmara Denizi depremi hakkında tüm detaylar...

Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

MARMARA DENİZİ'NDE 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:24'te gerçekleşen depremin derinliği 5.9 km olarak ölçüldü.

Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

MARMARA DENİZİ DEPREMİ DETAYLARI

Yer: Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Büyüklük: 3.3

Tarih: 10-01-2025 12:24:55

Derinlik: 6.83

Marmara Denizi’nde deprem! Büyükçekmece merkez üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
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