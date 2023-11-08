Marmara Denizi’ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ den açıklama! İstanbul’daki büyük depremi tetikler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'te meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bu noktada Marmara Denizi'ndeki depremin ardından büyük İstanbul depremi için endişeler hat sahaya çıkarken Prof. Dr. Naci Görür "Spekülasyon yapmak doğru değil'' diyerek akıllardaki "İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, Naci Görür açıklaması ile büyük İstanbul depremi hakkında merak edilenler...