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Haberler Yaşam Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:58

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri ile dün gece Marmara Denizi merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar beklenen büyük İstanbul depremi için endişelenirken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada akıllardaki "İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?" endişesine son noktayı koydu. Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattının (KAF) beklenen kuzey kolunda…

Marmara Denizi’ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ den açıklama! İstanbul’daki büyük depremi tetikler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'te meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bu noktada Marmara Denizi'ndeki depremin ardından büyük İstanbul depremi için endişeler hat sahaya çıkarken Prof. Dr. Naci Görür "Spekülasyon yapmak doğru değil'' diyerek akıllardaki "İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, Naci Görür açıklaması ile büyük İstanbul depremi hakkında merak edilenler...

Marmara Denizi’ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ den açıklama! İstanbul’daki büyük depremi tetikler mi?

MARMARA DENİZİ'NDE ŞİDDETLİ DEPREM MEYDANA GELDİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'te meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Marmara Denizi’ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ den açıklama! İstanbul’daki büyük depremi tetikler mi?

AFAD ile Marmara Denizi depremi verileri;

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)

Tarih:2023-11-07 Saat:23:05:48 TSİ

Derinlik:4.33 km

Marmara Denizi’ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ den açıklama! İstanbul’daki büyük depremi tetikler mi?

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

Marmara Denizi’ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ den açıklama! İstanbul’daki büyük depremi tetikler mi?

Kandilli Rasathanesi ile Marmara Denizi depremi verileri;

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) - MARMARA DENİZİ

Tarih:2023-11-07 Saat:23:05:47 TSİ

Derinlik:8.4 km

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