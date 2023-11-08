Marmara Denizi’ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ den açıklama! İstanbul’daki büyük depremi tetikler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri ile dün gece Marmara Denizi merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar beklenen büyük İstanbul depremi için endişelenirken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada akıllardaki "İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?" endişesine son noktayı koydu. Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattının (KAF) beklenen kuzey kolunda…