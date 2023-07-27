Marmara Denizi’ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

"El Nino" sıcak hava dalgasının etkisiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, uzmanlardan Marmara Bölgesi için yeni bir uyarı geldi. Marmara Denizi'ndeki yüzey suyu sıcaklığının, sıcak hava dalgaları sonucunda ağustosta rekor kırmasını beklediklerini söyleyen ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, ayrıca oksijen azlığı nedeniyle Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin 25 metreye sıkıştığını, bunun yanında deniz üzerinde birçok baskının da bulunduğunu vurguladı. İşte detaylar...