Marmara Denizi’ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

"YÜZEY SUYU SICAKLIKLARINDA ÇOK ŞİDDETLİ ARTIŞLAR GÖRÜYORUZ"

Salihoğlu, "Bu yıl tüm dünya denizlerinde sıcaklık rekorları kırılıyor, biz de kendi denizlerimize baktık. Şu anda yüzey suyu sıcaklıklarında çok şiddetli artışlar görüyoruz, bu ağustos muhtemelen hiçbir ağustosta görmediğimiz deniz yüzey suyu sıcaklıklarına ulaşmış olacağız." dedi.

Marmara'da yaz dönemi deniz yüzey sıcaklığının 2010'da rekor kırdığını ve 39 yıllık ortalamanın 1,7-1,8 derece üzerinde artış kaydedildiğini aktaran Salihoğlu, söz konusu rekorun bu yaz geçileceğini, genel olarak sıcaklığın yaz ve kış dönemi ortalamasının üzerine çıkacağını ifade etti.