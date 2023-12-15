Haberler
Yaşam
Marmara Denizi’nin sessiz çığlığı: Dikkat çekici boyutlara ulaştı!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
11:00
Marmara Denizi’nin sessiz çığlığı: Dikkat çekici boyutlara ulaştı!
Hava sıcaklığı, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı gibi nedenlerle İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri ve Haliç'te görülen denizanası yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarıyla müsilaj arasında bir ilişki olduğunu söyledi. Okyar, "Marmara Denizi ne yazık ki pek çok baskı altında olduğundan denizanası artışları, deniz renklenmeleri ve ya müsilaj gibi olaylar aslında Marmara Denizi'nin sessiz çığlıkları. Suyun üzerinde gördüğümüz denizanaları buz dağının görünen kısmı. Asıl stok suyun altında. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda asıl bolluğu 10 metre ve derinlerde gördük. Hamsi, sardalya, uskumru gibi balıkların stokları üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyor" diye konuştu…