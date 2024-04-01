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Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:47

MART ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

Enflasyon oranı son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu noktada milyonlar 2024 yılının üçüncü enflasyon verisi için TÜİK'ten gelecek açıklamalara kilitlendi. Ekonomide birçok kalemi doğrudan etkileyen rakamlar, ayrıca memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için üçüncü veri olacak. Öte yandan mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçları da paylaşıldı. Peki, Mart enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman an saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TÜFE ÜFE 2024 Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç olur, beklenti ne yönde? İşte detaylar…

MART ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

Mart ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ekonomide kira artış oranı, market fiyatları, memur ve emekli zammı gibi birçok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Vatandaşlar "Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için 3. veri olacak rakamlar merakla bekleniyor. Peki, 2024 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2024 TÜİK ile TEFE ÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne oldu, yüzde kaç? İşte ayrıntılı bilgiler.

MART ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

MART ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart enflasyon oranı, 3 Nisan 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde duyurulacak Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber memur ve emekli Temmuz zammı için yılın üçüncü verisi netleşmiş olacak.

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MART ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

EKONOMİSTLERİN MART AYI ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

MART ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 69,32

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

MART ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

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