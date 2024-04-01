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MART ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:47
MART ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?
Enflasyon oranı son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu noktada milyonlar 2024 yılının üçüncü enflasyon verisi için TÜİK'ten gelecek açıklamalara kilitlendi. Ekonomide birçok kalemi doğrudan etkileyen rakamlar, ayrıca memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için üçüncü veri olacak. Öte yandan mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçları da paylaşıldı. Peki, Mart enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman an saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TÜFE ÜFE 2024 Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç olur, beklenti ne yönde? İşte detaylar…