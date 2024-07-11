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MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı
Giriş Tarihi: 11.07.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
06:46
MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı
Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine Galatasaraylı Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de karıştığı ortaya çıktı. Örgütün Türkiye'deki para trafiğinin izini süren MASAK hazırladığı raporda Sneijder için, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu'nun kara para akladığı şirketlerden bir tanesine gönderdiği yaklaşık 2 milyon dolarla 'gizli ortağı' olduğu değerlendirmesinde bulundu.