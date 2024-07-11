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Haberler Yaşam MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı
Giriş Tarihi: 11.07.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 06:46

MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı

Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine Galatasaraylı Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de karıştığı ortaya çıktı. Örgütün Türkiye'deki para trafiğinin izini süren MASAK hazırladığı raporda Sneijder için, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu'nun kara para akladığı şirketlerden bir tanesine gönderdiği yaklaşık 2 milyon dolarla 'gizli ortağı' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı

Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı.

MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.

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MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı

Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı

SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.

MASAK kara paranın izini sürdü! Comanchero’dan Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder çıktı

MASAK KARA PARAYA MERCEK TUTTU

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu.

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