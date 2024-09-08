Giriş Tarihi: 08.09.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
08:06
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant: Mama lobisinin 500 milyarlık cirosu
MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) temmuz ayında yayınladığı rapor, Mama Lobisi olarak bilinen çevrelerin hayvan sevgisi bahanesiyle elde ettikleri rantı ortaya çıkardı. Biz de raporun detaylarını Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu'ndan dinledik: "Raporda köpek maması, tedavisi, bakım giderleri gibi başlıklar altında bağış toplayan 7 bin kişiden ve bin 500 kurumdan bahsediliyor. Sektörün toplam cirosu 500 milyar TL"