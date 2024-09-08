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Giriş Tarihi: 08.09.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 08:06

MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant: Mama lobisinin 500 milyarlık cirosu

MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) temmuz ayında yayınladığı rapor, Mama Lobisi olarak bilinen çevrelerin hayvan sevgisi bahanesiyle elde ettikleri rantı ortaya çıkardı. Biz de raporun detaylarını Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu'ndan dinledik: "Raporda köpek maması, tedavisi, bakım giderleri gibi başlıklar altında bağış toplayan 7 bin kişiden ve bin 500 kurumdan bahsediliyor. Sektörün toplam cirosu 500 milyar TL"

HARUN SEKMEN
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant: Mama lobisinin 500 milyarlık cirosu

Kamuoyunun son günlerde en fazla konuştuğu konu sokak hayvanları meselesi... Hızla artan popülasyonları herkesi rahatsız edecek bir seviyeye geldi. Televizyonlar, gazeteler ve sosyal medya platformları neredeyse hemen hemen her gün, bir köpeğin neden olduğu üzücü olayları aktarıyor.

MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant: Mama lobisinin 500 milyarlık cirosu

Köpekten kaçarken araçlara çarpan çocuklar, sürü halinde gezen köpeklerin hedefi olan minik bedenler ve köpeğe çarpamamak için ani bir hamle sonucu kaza yapan şoförler ve daha niceleri...

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MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant: Mama lobisinin 500 milyarlık cirosu

Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa ülkelerinin ve ABD başta olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerin başıboş köpek sorunun nasıl çözdüğünü ele almıştık. Bu hafta ise 'Mama Lobisi'ni detaylıca inceleyeceğiz. Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu ile 'Mama Lobisi' üzerine geniş kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Prof. Sabuncuoğlu'nun görüşleri şöyle:

MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant: Mama lobisinin 500 milyarlık cirosu

"MASAK raporunda 400-500 milyar lirayı bulan bir hacimden bahsediliyor. Sayılarının 7 bin civarında olduğuna işaret ediliyor. 2 bin 700 dernek var. Fakat köpekler konusunda hassaslar.

MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant: Mama lobisinin 500 milyarlık cirosu

Hayvanın yiyeceği yemdir. Oysa bu grup, köpeklerden 'çocuklar' diye bahsediyor. Böyle bir benzetmeyle de yemlerine 'mama' diyorlar. Sokaklara gelişigüzel bırakılan yemler, bir bio-güvenlik problemidir. Hem çevre sağlığı hem de köpek sağlığı için risktir.

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