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MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları
Giriş Tarihi: 27.07.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
23:02
Masterchef ana kadro yarışmacıları netleşiyor. 13 ismin belirlendiği kadroda yeni yarışmacı merakla bekleniyor. Her gün bir ismin katıldığı ana kadro için yarışmacılar bugün yaptıkları yemekleri şeflerin beğenisine sunuyor. Şeflerin tadımları doğrultusunda 14. önlük sahibini buluyor. Peki, MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? İşte, 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları.