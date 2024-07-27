Masterchef'te 14. isim önlüğü bu akşam alıyor. Ana kadro için kıran kırana yarışmacıların mücadele ettiği yarışta şefler büyük bir dikkatle yarışmacıları gözlemliyor. Toplamda 4 gruptan oluşan takımlardan 5'er yarışmacı ana kadroya giriyor. Peki, MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları...