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Haberler Yaşam MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları
Giriş Tarihi: 27.07.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:02

MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları

Masterchef ana kadro yarışmacıları netleşiyor. 13 ismin belirlendiği kadroda yeni yarışmacı merakla bekleniyor. Her gün bir ismin katıldığı ana kadro için yarışmacılar bugün yaptıkları yemekleri şeflerin beğenisine sunuyor. Şeflerin tadımları doğrultusunda 14. önlük sahibini buluyor. Peki, MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? İşte, 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları.

MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları

Masterchef'te 14. isim önlüğü bu akşam alıyor. Ana kadro için kıran kırana yarışmacıların mücadele ettiği yarışta şefler büyük bir dikkatle yarışmacıları gözlemliyor. Toplamda 4 gruptan oluşan takımlardan 5'er yarışmacı ana kadroya giriyor. Peki, MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları...

MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları

MASTERCHEF'TE 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

Ana kadroya katılacak 14'üncü yarışmacı için adaylar tezgah başına geçti. Şefler ilk aşamada MasterChef adaylarından kuzu böbrek ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını talep etti.

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MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları

Tabakların değerlendirilmesi ardından ikinci aşamaya geçen isimler açıklandı. Niko, Deniz, Ezgi, Nida, Erim ikinci aşamada 'İmambayıldı'' yemeği çıkarıyor.

MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları

MASTERCHEF ANA KADRODAKİ YARIŞMACILAR LİSTESİ

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan

MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 2024 MasterChef ana kadro yarışmacıları
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