Giriş Tarihi: 30.07.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
21:33
MasterChef 16.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı açıklanıyor!
Masterchef ana kadroya giren son isim araştırılıyor. TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 16.önlük sahibi belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk üç gruptan ana kadroya giren 15 kişi belirlendi. Son gruptan seçilecek beş kişiyle ana kadro tamamıyla netleşmiş olacak. Üçlü elemeleri geçen yarışmacılar ana kadroya giren yarışmacılar arasında yer almak istiyor.. MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 30 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları