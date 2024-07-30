MasterChef 16.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı açıklanıyor!

Masterchef ana kadrosu birer birer netlike kazanıyor. Bu akşam ana kadroya giren 16. Yarışmacıbelli oluyor.Somer,Danilo ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri sonucunda ana kadro şekilleniyor. Masterchef 30 Temmuz Salı 16. Ana kadro yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim girdi?