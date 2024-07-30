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Giriş Tarihi: 30.07.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 21:33

MasterChef 16.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı açıklanıyor!

Masterchef ana kadroya giren son isim araştırılıyor. TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 16.önlük sahibi belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk üç gruptan ana kadroya giren 15 kişi belirlendi. Son gruptan seçilecek beş kişiyle ana kadro tamamıyla netleşmiş olacak. Üçlü elemeleri geçen yarışmacılar ana kadroya giren yarışmacılar arasında yer almak istiyor.. MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 30 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları

MasterChef 16.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı açıklanıyor!

Masterchef ana kadrosu birer birer netlike kazanıyor. Bu akşam ana kadroya giren 16. Yarışmacıbelli oluyor.Somer,Danilo ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri sonucunda ana kadro şekilleniyor. Masterchef 30 Temmuz Salı 16. Ana kadro yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

MasterChef 16.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı açıklanıyor!

MASTERCHEF 16.YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef ana kadroya giren 16. Yarışmacı bu akşam belli oluyor. İkinci turu geçen son gruptan çıkan 5 kişiyle birlikte ana kadro tamamlanmış olacak. Henüz 16. Isim belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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MasterChef 16.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı açıklanıyor!

MASTERCHEF ANA KADRO 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Ana kadroya giren Masterchef 15. yarışmacı NİGAR oldu.

MasterChef 16.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı açıklanıyor!

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

MasterChef 16.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı açıklanıyor!

MASTERCHEF YEDEKLER

İlk gruptan yedeklere giren yarışmacılar BERA, HURİYE ve BARTU oldu.

İkinci gruptan yedeklere giren isimler ise YUDUM ve ŞİRİN oldu.

Üçüncü gruptan giren isimler ERİM, ENSAR ve ZÜBEYDE oldu.

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