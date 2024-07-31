MasterChef 17.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren isim kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

Masterchef ana kadrosu netleşiyor. Bu akşam belirlenecek olan 17.yarışmacıyla birlikte ana kadronun belli olması için son üç kişi kalmış olacak. Masterchef 31 Temmuz Salı 17. Ana kadro yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim girdi?