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Giriş Tarihi: 31.07.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:48

MasterChef 17.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren isim kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

Masterchef ana kadroya giren son isim sorgulanıyor. TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 17.önlük sahibini buluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin tadımlarıyla ilk üç gruptan ana kadroya giren 15 kişi belirlendi. Dün akşam itibarıyla son gruptan ilk kişi seçildi. Kalanlarla ana kadronun tamamlanabilmesi için 4 isme itiyaç olacak. Üçlü elemeleri geçen yarışmacılar ana kadroya giren yarışmacılar arasında yer almak istiyor. MasterChef 17. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 31 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları

MasterChef 17.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren isim kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

Masterchef ana kadrosu netleşiyor. Bu akşam belirlenecek olan 17.yarışmacıyla birlikte ana kadronun belli olması için son üç kişi kalmış olacak. Masterchef 31 Temmuz Salı 17. Ana kadro yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

MasterChef 17.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren isim kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de ana kadro şekilleniyor. Şeflerin değerlendirmeleriyle ana kadroya giren 16 isim netleşti. 17. isim bu akşam belli oluyor. Henüz kazanan isim belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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MasterChef 17.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren isim kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

MASTERCHEF 16.YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef ana kadroya giren 16. Yarışmacı bu akşam belli oldu. Masterchef'in 16. yarışmacısı BEYZA oldu.

MasterChef 17.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren isim kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

MasterChef 17.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren isim kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

MASTERCHEF YEDEKLER

İlk gruptan yedeklere giren yarışmacılar BERA, HURİYE ve BARTU oldu.

İkinci gruptan yedeklere giren isimler ise YUDUM ve ŞİRİN oldu.

Üçüncü gruptan giren isimler ERİM, ENSAR ve ZÜBEYDE oldu.

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