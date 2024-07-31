Giriş Tarihi: 31.07.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
21:48
MasterChef 17.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren isim kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!
Masterchef ana kadroya giren son isim sorgulanıyor. TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 17.önlük sahibini buluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin tadımlarıyla ilk üç gruptan ana kadroya giren 15 kişi belirlendi. Dün akşam itibarıyla son gruptan ilk kişi seçildi. Kalanlarla ana kadronun tamamlanabilmesi için 4 isme itiyaç olacak. Üçlü elemeleri geçen yarışmacılar ana kadroya giren yarışmacılar arasında yer almak istiyor. MasterChef 17. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 31 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları