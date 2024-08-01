MasterChef 18.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren yarışmacı kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

Masterchef'te ana kadroya giren 18. Isim bu akşam netleşecek. Son gruptan seçilen 5 kişiyle ana kadro şekıillenmiş olacak. Masterchef 1 Ağustos Perşembe 18. Ana kadro yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim girdi?