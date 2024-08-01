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Giriş Tarihi: 01.08.2024 21:37 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:40

MasterChef 18.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren yarışmacı kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

Masterchef ana kadroya giren son isim izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. TV8 ekranlarında haftanın her günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 18. önlük sahibi belli oluyor.Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin değerlendirmeleriyle ilk üç gruptan ana kadroya giren 15 kişi belirlendi.Dün akşam itibarıyla son gruptan 2 kişi belli oldu. Kalanlarla ana kadronun tamamlanabilmesi için 3 isim gerekiyor.Şefler bu akşam 18.yarışmacıyı seçecekler. MasterChef 18. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 1 Ağustos 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları

MasterChef 18.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren yarışmacı kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

Masterchef'te ana kadroya giren 18. Isim bu akşam netleşecek. Son gruptan seçilen 5 kişiyle ana kadro şekıillenmiş olacak. Masterchef 1 Ağustos Perşembe 18. Ana kadro yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

MasterChef 18.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren yarışmacı kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de ana kadro şekilleniyor. Şeflerin değerlendirmeleriyle ana kadroya giren 17 isim netleşti. 18. isim bu akşam belli olacak. Henüz ana kadroya giren 18. Isim açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz

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MasterChef 18.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren yarışmacı kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

MASTERCHEF 17.YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef ana kadroya giren 17. Yarışmacı bu akşam belli oldu. Masterchef'in 16. yarışmacısı EMRE oldu.

MasterChef 18.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren yarışmacı kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

MasterChef 18.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren yarışmacı kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!

MASTERCHEF YEDEKLER

İlk gruptan yedeklere giren yarışmacılar BERA, HURİYE ve BARTU oldu.

İkinci gruptan yedeklere giren isimler ise YUDUM ve ŞİRİN oldu.

Üçüncü gruptan giren isimler ERİM, ENSAR ve ZÜBEYDE oldu.

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