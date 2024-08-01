Giriş Tarihi: 01.08.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
21:40
MasterChef 18.yarışmacı kim oldu, hangi isim ana kadroya giren yarışmacı kim? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı netleşiyor!
Masterchef ana kadroya giren son isim izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. TV8 ekranlarında haftanın her günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 18. önlük sahibi belli oluyor.Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin değerlendirmeleriyle ilk üç gruptan ana kadroya giren 15 kişi belirlendi.Dün akşam itibarıyla son gruptan 2 kişi belli oldu. Kalanlarla ana kadronun tamamlanabilmesi için 3 isim gerekiyor.Şefler bu akşam 18.yarışmacıyı seçecekler. MasterChef 18. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 1 Ağustos 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları