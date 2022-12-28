MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroda yer alan ve büyük finale adını yazdırmak isteyen ana kadro yarışmacıları finale giden yolda şef ceketi giyerek bir sonraki aşamaya geçmek isteyerek Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde yapılan oyunda tezgah başına geçerek kozlarını paylaştı. Zorlu oyunda şef ceketini giymeye hak kazanan ismi öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef 2. ceketi kim kazandı - kim aldı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile son dakika MasterChef 2. ceketi kim kazandı - kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.