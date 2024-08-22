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Giriş Tarihi: 22.08.2024 00:31 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:31

MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef 2. dokunulmazlık oyununda tepsi mantı yemeği ile mücadele ediyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya yarıştığı mücadelede dokunulmazlığı kazanan belli olurken, gözler eleme adayına çevrildi. Kazananın rahat bir nefes aldığı yarışta haftanın yeni eleme adayları kim olacak bekleniyor. Peki, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

21 Ağustos MasterChef eleme adayı bu akşam belirleniyor. Kaybeden takımın vereceği bireysel yarış mücadeleisnde gözler performanslara çevrildi. Şeflerin tadım yaparak belirleyeceği isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken, bir isim ise elenmek üzere potaya yazılan isim olacak. Peki, 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, tepsi mantı yapmalarını istedi.

Şeflerin değerlendirmeleri sonucu kazanan 4 - 3'lük skor ile Mavi Takım oldu.

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MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Düelloyu mavi takım kazanırken kırmızı takım ise kendi içerisinde dokunulmazlık oynadı.

Dokunulmazlığı alan EMRE, ZÜBEYDE'yi eleme potasına gönderdi.

MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
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