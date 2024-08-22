MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

21 Ağustos MasterChef eleme adayı bu akşam belirleniyor. Kaybeden takımın vereceği bireysel yarış mücadeleisnde gözler performanslara çevrildi. Şeflerin tadım yaparak belirleyeceği isim bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken, bir isim ise elenmek üzere potaya yazılan isim olacak. Peki, 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?