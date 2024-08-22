Giriş Tarihi: 22.08.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
00:31
MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
Masterchef 2. dokunulmazlık oyununda tepsi mantı yemeği ile mücadele ediyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya yarıştığı mücadelede dokunulmazlığı kazanan belli olurken, gözler eleme adayına çevrildi. Kazananın rahat bir nefes aldığı yarışta haftanın yeni eleme adayları kim olacak bekleniyor. Peki, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?