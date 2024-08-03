Giriş Tarihi: 03.08.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
21:54
MasterChef 20.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!
Masterchef ana kadroya giren 20. Isim araştırılmaya başladı. Bu sezonun ana kadrosu bu akşam son yarışmacının da seçilmesiyle belli olacak.Somer,Danilov ve Mehmet şeflerin tadımıyla bu akşam ana kadroya giren son isim kesinleşiyor.Ana kadronun tamamlanabilmesi için son bir yarışmacıya ihtiyaç var. Şefler bu akşam ana kadroya giren 20. Ismi seçecekler. MasterChef 20. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 3 Ağustos 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları