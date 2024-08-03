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Giriş Tarihi: 03.08.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:54

MasterChef 20.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

Masterchef ana kadroya giren 20. Isim araştırılmaya başladı. Bu sezonun ana kadrosu bu akşam son yarışmacının da seçilmesiyle belli olacak.Somer,Danilov ve Mehmet şeflerin tadımıyla bu akşam ana kadroya giren son isim kesinleşiyor.Ana kadronun tamamlanabilmesi için son bir yarışmacıya ihtiyaç var. Şefler bu akşam ana kadroya giren 20. Ismi seçecekler. MasterChef 20. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 3 Ağustos 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları

MasterChef 20.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

Masterchef Türkiye'de ana kadro bu akşam belli oluyor. Kadronun kesinleşebilmesi için son bir isme ihtiyaç var. Yarişmacilar bu akşam ana kadroya isimlerini yazdırabilmek için son kez yarışacaklar. Peki, ana kadroya giren 20. Isim kim oldu?

MasterChef 20.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM?

Masterchef'te her akşam şeflerin tadımıyla ana kadroya bir isim daha ekleniyor. Son olarak dün akşam 19. Yarışmacı belirlendi. Bu akşam şeflerin değerlendirmeleriyle 20 isim belli olacak. Ana kadroya giren isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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MasterChef 20.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

MASTERCHEF 19. YARIŞMACI KİM OLDU?

. Şeflerin değerlendirmeleriyle ana kadroya giren 19. isim netleşti. 19. isim KEREM oldu.

MasterChef 20.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

MasterChef 20.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

MASTERCHEF YEDEKLER

İlk gruptan yedeklere giren yarışmacılar BERA, HURİYE ve BARTU oldu.

İkinci gruptan yedeklere giren isimler ise YUDUM ve ŞİRİN oldu.

Üçüncü gruptan giren isimler ERİM, ENSAR ve ZÜBEYDE oldu.

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