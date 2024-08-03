MasterChef 20.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

Masterchef Türkiye'de ana kadro bu akşam belli oluyor. Kadronun kesinleşebilmesi için son bir isme ihtiyaç var. Yarişmacilar bu akşam ana kadroya isimlerini yazdırabilmek için son kez yarışacaklar. Peki, ana kadroya giren 20. Isim kim oldu?