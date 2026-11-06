Haberler
Galeri
Yaşam
MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları
Giriş Tarihi: 06.11.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 21:42
MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları
TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de 6 Kasım Cuma akşamı 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve Kırmızı takımın tezgah başına geçtiği kıran kırana mücadelede misafirlerin ve şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı ve eleme potasına giren yeni isimler gündeme geliyor.