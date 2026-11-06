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Giriş Tarihi: 06.11.2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 21:42

MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları

TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de 6 Kasım Cuma akşamı 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve Kırmızı takımın tezgah başına geçtiği kıran kırana mücadelede misafirlerin ve şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı ve eleme potasına giren yeni isimler gündeme geliyor.

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MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın yeni takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Bireysel dokunulmazlık rozetini yakasına takacak isim ile potaya gidecek 5. ve 6. eleme adayları, jürinin tabakları tatmasının ve konsey oylamasının bitmesiyle birlikte açıklanıyor.

MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın 3. ve son dokunulmazlık mücadelesinde takımlar mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun istediği özel konsept menüyü en iyi şekilde tamamlamak için zamana karşı yarışıyor.

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MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları

İki ekibin çıkardığı tabakları değerlendiren misafirler ve şef jüri, gecenin en başarılı menüsünü sunan takımı açıklamak üzere son tadımlarını sürdürüyor. Kazanan takım duyurulduğunda detaylar anlık olarak haberimize eklenecektir.

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MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan henüz netleşmedi.

MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları

6 KASIM MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Kritik dokunulmazlık etabının ardından kaybeden takımda önce bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının seçimiyle 5. eleme adayı belirlenecek. Ardından gerçekleşecek olan takım konseyinde yarışmacıların birbirleri için vereceği oylarla 6. eleme adayı potaya gönderilecek.

MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. TOLGAHAN

2. AYŞE

3. BAHAR

4. EYYÜP CAN

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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