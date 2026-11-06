MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Kasım MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın 3. ve son dokunulmazlık mücadelesinde takımlar mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun istediği özel konsept menüyü en iyi şekilde tamamlamak için zamana karşı yarışıyor.