MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?

MASTERCHEF 8. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2024 yarışmasında ana kadro için mücadele eden yarışmacılar en başarılı ve leziz churros tatlısı yapıyor. Şefler tarafından başarılı bulunan isim 8. olarak balkona çıkacak.

Yarışmacılara tatlı için 35 dakika süre verildi.