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Haberler Yaşam MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 23:13

MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde 8. önlük sahibini buldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ana kadroya giren isimler bir bir belli oluyor. MasterChef'te bu akşam iki etaptan oluşan mücadele sonunda bir isim daha ana kadroya ismini yazdırmaya hak kazandı. MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu...

MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChe'te heyecanın dozu git gide artıyor. Ana kadroya giden yedi yarışmacı belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet. Şefler, 20 Temmuz Cumartesi günü ekrana gelen son bölümde MasterChef'in 8. yarışmacısını seçiyor. Peki, MasterChef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya giden son yarışmacı kim oldu? İşte Masterchef 8. yarışmacı…

MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?

MASTERCHEF 8. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef 2024 yarışmasında ana kadro için mücadele eden yarışmacılar en başarılı ve leziz churros tatlısı yapıyor. Şefler tarafından başarılı bulunan isim 8. olarak balkona çıkacak.

Yarışmacılara tatlı için 35 dakika süre verildi.

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MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO 2024

Zeynep,

Hakan,

Onur,

Ümmühan,

Deniz,

Çağlar,

Serhat

MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?

ANA KADRO İÇİN SON 3 İSİM

Kadronun 10'a tamamlanması ardından ana kadro oluşturma işlemi sonlanacak. Ana kadroya giden yedi yarışmacı belli oldu.

MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?
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