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MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
23:13
MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde 8. önlük sahibini buldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ana kadroya giren isimler bir bir belli oluyor. MasterChef'te bu akşam iki etaptan oluşan mücadele sonunda bir isim daha ana kadroya ismini yazdırmaya hak kazandı. MasterChef 8. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu...