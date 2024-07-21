Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 22:46

Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!

TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümde 9. önlük sahibi belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ana kadroya giren isimler netlike kazanıyor. Üçlü elemeleri geçen yarışmacılar ana kadroya giren ilk 16 yarışmacıdan biri olmak istiyor. MasterChef 9. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 21 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları

Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!

Masterchef ana kadrosu birer birer belli oluyor. Bu akşam ana kadroya giren 9. Yarışmacı netleşecek.Somer,Danilo ve Mehmet Şef'in tadımıyla ana kadro netleşiyor. Masterchef 21 Temmuz Pazar 9. Ana kadro yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!

MASTERCHEF 9. YARIŞMACI KİM OLDU?
Masterchef Tükiye 21 Temmuz Pazar günü 9. Ana kadroya giren isim belli oluyor. Bu akşam ana kadroya giren isim henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!

MASTERCHEF ANA KADRO 2024

Zeynep,

Hakan,

Onur,

Ümmühan,

Deniz,

Çağlar,

Serhat

Alper

Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!

20 TEMMUZ MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İSİM!

Şeflerin oyuyla ana kadroya giren 8. Isim Alper oldu.

Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!

ANA KADRO İÇİN SON 2 İSİM

Kadronun 10'a tamamlanması ardından ana kadro oluşturma işlemi sonlanacak. Ana kadroya giden dokuzuncu yarışmacı belli oluyor.

SON DAKİKA