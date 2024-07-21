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Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
22:46
Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!
TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümde 9. önlük sahibi belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ana kadroya giren isimler netlike kazanıyor. Üçlü elemeleri geçen yarışmacılar ana kadroya giren ilk 16 yarışmacıdan biri olmak istiyor. MasterChef 9. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 21 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları