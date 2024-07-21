Masterchef 9.yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz Masterchef ana kadroya giren isim belli oluyor!

Masterchef ana kadrosu birer birer belli oluyor. Bu akşam ana kadroya giren 9. Yarışmacı netleşecek.Somer,Danilo ve Mehmet Şef'in tadımıyla ana kadro netleşiyor. Masterchef 21 Temmuz Pazar 9. Ana kadro yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim girdi?