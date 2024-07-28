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Haberler Yaşam MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:15

MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

MasterChef 2024 sezonu başladı. Final turunda ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in seçimi ile belirlenen yarışmacılar 28 Temmuz tarihli yeni bölümde kadroya girmek için Gaziantep yöresine ait astarlı sütlaç yapacak. 15. isim izleyenlerin gündeminde. MasterChef ana kadro 15. yarışmacı kim oldu merak konusu. Peki; TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...

MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

Masterchef ana kadroya kim girdi araştırılmaya başladı. Tam 14 aday kadroda yerini alırken MasterChef 15. yarışmacı için mücadele başladı. Final turunda isimler bir bir belli olurken kıyasıya yarış devam ediyor. Jüri üyeleri en lezzetli astarlı sütlacı seçiyor ve yeni yarışmacı yerini alıyor. İşte, MasterChef ana kadro 15. yarışmacı hakkında merak edilenler...

MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE GÖREV ASTARLI SÜTLAÇ!

Mehmet, Danilo ve Somer Şef MasterChef ana kadro yarışmacılarını seçmeye devam ediyor. 28 Temmuz tarihli yeni bölümde adaylardan Gaziantep yöresine ait astarlı sütlaç istendi.

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MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF 14. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

Şeflerin kuzu böbrek ve yaratıcı tabaklar istediği son bölümde Niko, Deniz, Ezgi, Nida, Erim 2. aşamaya kaldı ve imambayıldı yaptı.

MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

MasterChef'te 14 yarışmacı Ezgi oldu.

MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ANA KADRO 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Ana kadroya giren Masterchef 15. yarışmacı henüz belli olmadı. Yarış TV8 ekranlarında takip ediliyor.

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