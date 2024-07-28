Haberler
Yaşam
MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
19:15
MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?
MasterChef 2024 sezonu başladı. Final turunda ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in seçimi ile belirlenen yarışmacılar 28 Temmuz tarihli yeni bölümde kadroya girmek için Gaziantep yöresine ait astarlı sütlaç yapacak. 15. isim izleyenlerin gündeminde. MasterChef ana kadro 15. yarışmacı kim oldu merak konusu. Peki; TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...