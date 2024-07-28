MasterChef ana kadro 15. yarışmacı belli oluyor! TV8 ile 28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı?

Masterchef ana kadroya kim girdi araştırılmaya başladı. Tam 14 aday kadroda yerini alırken MasterChef 15. yarışmacı için mücadele başladı. Final turunda isimler bir bir belli olurken kıyasıya yarış devam ediyor. Jüri üyeleri en lezzetli astarlı sütlacı seçiyor ve yeni yarışmacı yerini alıyor. İşte, MasterChef ana kadro 15. yarışmacı hakkında merak edilenler...