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Giriş Tarihi: 29.07.2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 21:39

MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEKLER: 29 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi,hangi isim yedek yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümde yedeklere girerek ana kadroya sonradan dahil olacak isim belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin tadımı sonucunda ana kadroya giren isimler açıklanıyor. Ana kadro için ilk 15 yarışmacı belli. Ana kadro oyunları başladıktan sonra elenenlerin ardından yarışmaya dahil olacak yedek isimler belli oluyor. MasterChef yedek yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 29 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim girdi? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve yedekler

MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEKLER: 29 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi,hangi isim yedek yarışmacı oldu?

Masterchef ana kadrosu netleşti. İlk 15 yarışmacının ardından ana kadroya dahil olacak yedek yarışmacılar bu akşam netlike kazanacak.Somer,Danilo ve Mehmet Şef'in değerlendirmesiyle yarışmaya sonra dahil olacak yedekler belli oluyor.Masterchef 29 Temmuz yedek yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, yedek yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEKLER: 29 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi,hangi isim yedek yarışmacı oldu?

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?
Masterchef Tükiye 29 Temmuz Pazartesi günü ana kadroya giren isimlerinin netleşmesinin ardından yedek yarışmacı bu akşam belli olacak. Henüz yedek yarışmacı açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEKLER: 29 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi,hangi isim yedek yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Ana kadroya giren Masterchef 15. yarışmacı NİGAR oldu.

MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEKLER: 29 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi,hangi isim yedek yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEKLER: 29 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi,hangi isim yedek yarışmacı oldu?

MASTERCHEF YEDEKLER

İlk gruptan yedeklere giren yarışmacılar BERA, HURİYE ve BARTU oldu.

İkinci gruptan yedeklere giren isimler ise YUDUM ve ŞİRİN oldu.

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