Giriş Tarihi: 29.07.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
21:39
MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEKLER: 29 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi,hangi isim yedek yarışmacı oldu?
TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümde yedeklere girerek ana kadroya sonradan dahil olacak isim belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin tadımı sonucunda ana kadroya giren isimler açıklanıyor. Ana kadro için ilk 15 yarışmacı belli. Ana kadro oyunları başladıktan sonra elenenlerin ardından yarışmaya dahil olacak yedek isimler belli oluyor. MasterChef yedek yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 29 Temmuz 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim girdi? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve yedekler