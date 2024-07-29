MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEKLER: 29 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi,hangi isim yedek yarışmacı oldu?

Masterchef ana kadrosu netleşti. İlk 15 yarışmacının ardından ana kadroya dahil olacak yedek yarışmacılar bu akşam netlike kazanacak.Somer,Danilo ve Mehmet Şef'in değerlendirmesiyle yarışmaya sonra dahil olacak yedekler belli oluyor.Masterchef 29 Temmuz yedek yarışmacısı araştırılıyor. Peki, Masterchef'te bu akşam kim kazandı, yedek yarışmacı kim oldu?