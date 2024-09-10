Giriş Tarihi: 10.09.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
00:11
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM! 9 Eylül MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk gününde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada yedeklerden ana kadroya giren 6. yarışmacı belirleniyor. Bu noktada Masterchef kim kazandı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; 9 Eylül Masterchef ana kadroya yedeklerden giren son yarışmacı kim oldu? İşte yedek yarışmacılar ve son bölüme dair tüm detaylar...