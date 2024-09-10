MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM! 9 Eylül MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı araştırılıyor. Ana kadroya giden son yarışmacı olmak için şeflerin verdiği yemeği en iyi şekilde yapmak için tezgahlarının başına geçen yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi?