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Giriş Tarihi: 10.09.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 00:11

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM! 9 Eylül MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk gününde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada yedeklerden ana kadroya giren 6. yarışmacı belirleniyor. Bu noktada Masterchef kim kazandı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; 9 Eylül Masterchef ana kadroya yedeklerden giren son yarışmacı kim oldu? İşte yedek yarışmacılar ve son bölüme dair tüm detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM! 9 Eylül MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı araştırılıyor. Ana kadroya giden son yarışmacı olmak için şeflerin verdiği yemeği en iyi şekilde yapmak için tezgahlarının başına geçen yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM! 9 Eylül MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te ekranlara gelen son bölümde yedek kadrodaki yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ettiler. Son kez yedeklerden ana kadroya girmek için yarışma düzenlendi.

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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM! 9 Eylül MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM
Yarışmacılardan son üçe kalanlar; Huriye, Bera ve Sercan oldu. Türkiye - İzlanda maçından sonra ana kadroya giren son yedek yarışmacı belli olacak.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM! 9 Eylül MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ANA KADROYA GİRMİŞTİ?
MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim Erim olmuştu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON İSİM! 9 Eylül MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?
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