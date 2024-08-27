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Giriş Tarihi: 27.08.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 23:08

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 27 Ağustos Masterchef 1.ve 2. eleme adayı AÇIKLANIYOR!

MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı gündemde. Dün akşam oynanan kaptanlık yarışının galibi Hakan oldu. Karşı takıma rakip olarak Beren'i seçti. Bu akşam ilk dokunulmazlık yarışı gerçekleşiyor. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir kişiyi potaya gönderip ilk eleme adayını belirlerken takımın en çok oyunu alan isim ise potaya giden 2. Yarışmacı olacak. Peki, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 27 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 27 Ağustos Masterchef 1.ve 2. eleme adayı AÇIKLANIYOR!

27 Ağustos Masterchef yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Sokak lezzetlerini en güzel yapan takım eleme potasına aday göndermekten kurtulmuş olacak. Kaybeden takımdan iki kişi Pazar günü eleme potasında yarışacak. Peki, Masterchef 27 Ağustos eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 27 Ağustos Masterchef 1.ve 2. eleme adayı AÇIKLANIYOR!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, sokak lezzetlerini en güzel şekilde yapmalarını istedi.Şefler tarafından başarılı bulanan ve dokunulmazlığı kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 27 Ağustos Masterchef 1.ve 2. eleme adayı AÇIKLANIYOR!

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynuyor.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 27 Ağustos Masterchef 1.ve 2. eleme adayı AÇIKLANIYOR!

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim bir arkadaşını potaya gönderiyor. Henüz dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 27 Ağustos Masterchef 1.ve 2. eleme adayı AÇIKLANIYOR!

MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım arkadaşlarından en çok oyu alan yarışmacı elemeye giden 2. Isim oluyor. Henüz oylama gerçekleşmedi.

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