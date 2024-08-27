Giriş Tarihi: 27.08.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
23:08
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 27 Ağustos Masterchef 1.ve 2. eleme adayı AÇIKLANIYOR!
MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı gündemde. Dün akşam oynanan kaptanlık yarışının galibi Hakan oldu. Karşı takıma rakip olarak Beren'i seçti. Bu akşam ilk dokunulmazlık yarışı gerçekleşiyor. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir kişiyi potaya gönderip ilk eleme adayını belirlerken takımın en çok oyunu alan isim ise potaya giden 2. Yarışmacı olacak. Peki, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 27 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?