Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 27 Ağustos Masterchef 1.ve 2. eleme adayı AÇIKLANIYOR!

27 Ağustos Masterchef yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Sokak lezzetlerini en güzel yapan takım eleme potasına aday göndermekten kurtulmuş olacak. Kaybeden takımdan iki kişi Pazar günü eleme potasında yarışacak. Peki, Masterchef 27 Ağustos eleme adayı kim oldu?