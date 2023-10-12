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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları
Giriş Tarihi: 12.10.2023 01:02 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 01:02

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına girmemek için tüm hünerlerini ortaya koydu. Kritik oyunu kazanan ve dokunulmazlığı alan yarışmacılar ile eleme potasına giden yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 11 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı seçilen isimler.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunu kazanmak isteyen mavi ve kırmızı takımlar mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. MasterChef son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme adayı seçilen yarışmacılar ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları

Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde takım halinde mücadele eden takımlar en fazla başarılı yemeği çıkarmak adına tezgah başında kozlarını paylaştı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda kazanan takım yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında belli olacak.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında belli oldu. Kazanan MAVİ TAKIM oldu.

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