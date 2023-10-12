Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları

Giriş Tarihi: 12.10.2023 01:02 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 01:02

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 11 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte 3. ve 4. eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına girmemek için tüm hünerlerini ortaya koydu. Kritik oyunu kazanan ve dokunulmazlığı alan yarışmacılar ile eleme potasına giden yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 11 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı seçilen isimler.