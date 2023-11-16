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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 15 Kasım 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 05:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 05:54

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 15 Kasım 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarında 15 Kasım günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında yapılan kritik oyunda en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? şeklinde araştırmalar yapıyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 15 Kasım 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar 2. dokunulmazlık oyunu için kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? şeklinde araştırmalar yapıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 15 Kasım 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Günün dokunulmazlığını MAVİ TAKIM kazandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 15 Kasım 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bireysel dokunulmazlığı alan HASAN oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 15 Kasım 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

15 Kasım gününün eleme adayları ise EREN ve BATUHAN oldu.

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