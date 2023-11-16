MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 15 Kasım 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarında 15 Kasım günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında yapılan kritik oyunda en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? şeklinde araştırmalar yapıyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.