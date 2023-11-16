MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 15 Kasım 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar 2. dokunulmazlık oyunu için kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? şeklinde araştırmalar yapıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimler şöyle;