MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen menüdeki yemekleri en iyi hazırlayan takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takımdan haftanın 5. ve 6. eleme adayları çıkarıldı. Detayları merak edenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte MasterChef eleme adayı olan yarışmacılar ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar.