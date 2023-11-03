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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 06:00

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen menüdeki yemekleri en iyi hazırlayan takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takımdan haftanın 5. ve 6. eleme adayları çıkarıldı. Detayları merak edenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. İşte MasterChef eleme adayı olan yarışmacılar ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 2 Kasım günü ekrana gelen son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda en başarılı menüyü çıkaran takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme adayı olarak seçildi. MasterChef son bölümde olanları öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu haftanın 3. dokunulmazlığı da MAVİ TAKIMIN oldu.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kaybeden kırmızı takımdan DİLARA, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme potasına giden yarışmacılar ESRA ve BATUHAN oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
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