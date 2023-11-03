MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 2 Kasım günü ekrana gelen son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda en başarılı menüyü çıkaran takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme adayı olarak seçildi. MasterChef son bölümde olanları öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;