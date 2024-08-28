Giriş Tarihi: 28.08.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
22:02
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 28 Ağustos Masterchef 3.ve 4. eleme adayı BELLİ OLUYOR!
MasterChef Türkiye'de bu akşam 2. Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dün akşamki mücadeleyi mavi takımın kaybetmesiyle Nigar ve Beyza potaya girmişti. Bu akşam sevilenh yarışmada kuru fasülye düellosu gerçekleşiyor. Düeollada en iyi kuru fasülyeyi yapan takımına puan getiricek. En çok sayı kazanan takım dokunulmaz olurken diğer takımdan 3. Ve 4. Aday potaya gidecek. Peki, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 28 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?