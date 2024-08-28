Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 28 Ağustos Masterchef 3.ve 4. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

28 Ağustos Masterchef yarışmasında haftanın 3. Ve 4 eleme adayı belli olacak. Bu akşam yarışmacılar en iyi kuru fasülyeyi yapmak için tezgahların başına geçecek. Bir takım dokunulmaz olurken diğer takımdan iki yarışmacı eleme potasına gidecek. Peki, Masterchef 28 Ağustos eleme adayı kim oldu?