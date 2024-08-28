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Giriş Tarihi: 28.08.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:02

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 28 Ağustos Masterchef 3.ve 4. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MasterChef Türkiye'de bu akşam 2. Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dün akşamki mücadeleyi mavi takımın kaybetmesiyle Nigar ve Beyza potaya girmişti. Bu akşam sevilenh yarışmada kuru fasülye düellosu gerçekleşiyor. Düeollada en iyi kuru fasülyeyi yapan takımına puan getiricek. En çok sayı kazanan takım dokunulmaz olurken diğer takımdan 3. Ve 4. Aday potaya gidecek. Peki, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 28 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 28 Ağustos Masterchef 3.ve 4. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

28 Ağustos Masterchef yarışmasında haftanın 3. Ve 4 eleme adayı belli olacak. Bu akşam yarışmacılar en iyi kuru fasülyeyi yapmak için tezgahların başına geçecek. Bir takım dokunulmaz olurken diğer takımdan iki yarışmacı eleme potasına gidecek. Peki, Masterchef 28 Ağustos eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 28 Ağustos Masterchef 3.ve 4. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in tadımıyla bu akşam en güzel kuru fasülye pilavı yapan dokunulmaz oluyor. Şefler tarafından başarılı bulanan ve dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 28 Ağustos Masterchef 3.ve 4. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 28 Ağustos Masterchef 3.ve 4. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI

Masterchef'te dokunulmazlık alan aday 3. Eleme adayını belirliyor. Aday henüz belli olmadı.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 28 Ağustos Masterchef 3.ve 4. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF 4.ELEME ADAYI

Arkadaşlarından en çok oyu alan isim 4. gitme adayı olacak.

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