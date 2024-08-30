Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 30 Ağustos Masterchef 5.ve 6. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dış çekimle gerçekleşiyor. Bu oyunda değerlendirmeyi Danilo, Mehmet ve Somer Şef değil konuklar yapacak. Henüz dokunulmazlığı kazanan takım belli olmadı. açıklandığında yer vereceğiz.