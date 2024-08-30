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Giriş Tarihi: 30.08.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 21:07

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 30 Ağustos Masterchef 5.ve 6. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MasterChef Türkiye'de bu akşam 3. Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Son iki mücadeleyi mavi takımın kaybetmesiyle Nigar, Beyza,Çağlar ve Akın potaya girmişti. Bu akşam sevilen yarışmada dış çekim gerçekleşiyor. Trabzon'da en iyi yemekleri yapan takım puan kazanacak. En çok sayı kazanan takım dokunulmaz olurken diğer takımdan 5. ve 6. Aday potaya gidecek. Peki, MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 30 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 30 Ağustos Masterchef 5.ve 6. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

Masterchef 30 Ağustos eleme adayları belli oluyor.Bu akşam gerçekleşecek olan dış çekim oyununda takımlar konuklara en iyi yemekleri yaparak puan kazanmaya çalışacak. Mavi takım haftayı 3-0 kapatmak isterken kırmızı takım teselli sayısını almak istiyor. İşte 30 Ağustos Masterchef eleme adayı

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 30 Ağustos Masterchef 5.ve 6. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dış çekimle gerçekleşiyor. Bu oyunda değerlendirmeyi Danilo, Mehmet ve Somer Şef değil konuklar yapacak. Henüz dokunulmazlığı kazanan takım belli olmadı. açıklandığında yer vereceğiz.

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 30 Ağustos Masterchef 5.ve 6. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 30 Ağustos Masterchef 5.ve 6. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF 5.ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim arkadaşını potaya gönderecek. Henüz potaya giden isim belli olmadı.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 30 Ağustos Masterchef 5.ve 6. eleme adayı BELLİ OLUYOR!

MASTERCHEF 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım arkadaşlarından en çok oyu alan yarışmacı henüz açıklanmadı.

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