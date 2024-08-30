Giriş Tarihi: 30.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
21:07
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı,hangi takım? TV8 ile 30 Ağustos Masterchef 5.ve 6. eleme adayı BELLİ OLUYOR!
MasterChef Türkiye'de bu akşam 3. Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Son iki mücadeleyi mavi takımın kaybetmesiyle Nigar, Beyza,Çağlar ve Akın potaya girmişti. Bu akşam sevilen yarışmada dış çekim gerçekleşiyor. Trabzon'da en iyi yemekleri yapan takım puan kazanacak. En çok sayı kazanan takım dokunulmaz olurken diğer takımdan 5. ve 6. Aday potaya gidecek. Peki, MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 30 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?